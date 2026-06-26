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Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz i zapretila brodovima koji se ne pridržavaju "odgovarajućih mera".

Budućnost Ormuskog moreuza, strateškog plovnog puta za trgovinu, koji je Iranzatvorio tokom rata, ostaje sporna tačka u razgovorima između Teherana i Vašingtona.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Iran razmatra uvođenje putarine, koja nije postojala pre rata, dok se Sjedinjene Američke Države protive tome, tvrdeći da je to "međunarodni plovni put", iako se vode moreuza graniče i sa Iranom i sa Omanom.

- Jedina ovlašćena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ona koju je objavila Islamska Republika Iran - saopštila je Islamska revolucionarna garda na društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Svaki prelazak bez iranskog odobrenja je "neprihvatljiv i opasan" i biće suočen sa "odgovarajućim merama", upozorila je garda koja je osudila "najavu nove pomorske rute drugih vlasti".

Ormuski moreuz je uski plovni put, širok oko 30 kilometara, koji razdvaja Iran i Oman. Jedini prolaz koji je Iran odobrio jeste kroz koridor koji se proteže duž njegove obale.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Memorandum o razumevanju zaključen između Teherana i Vašingtona o okončanju rata predviđa da će prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz biti besplatan "samo 60 dana".

Iran i Oman su u utorak saopštili da će proučiti potencijalne troškove usluga vezanih za upravljanje Ormuskim moreuzom.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

Američki državni sekretar Marko Rubio, koji je posetio susedne države Zaliva, ponovio je u utorak da Vašington neće prihvatiti nikakve putarine ili naknade na Ormuskom moreuzu.