TEHERAN POSLAO UPOZORENJE! IRIC zapretila brodovima koji se ne budu pridržavali "odgovarajućih mera", a OVO je JEDINA dozvoljena RUTA za prolaz!
Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz i zapretila brodovima koji se ne pridržavaju "odgovarajućih mera".
Budućnost Ormuskog moreuza, strateškog plovnog puta za trgovinu, koji je Iranzatvorio tokom rata, ostaje sporna tačka u razgovorima između Teherana i Vašingtona.
Iran razmatra uvođenje putarine, koja nije postojala pre rata, dok se Sjedinjene Američke Države protive tome, tvrdeći da je to "međunarodni plovni put", iako se vode moreuza graniče i sa Iranom i sa Omanom.
- Jedina ovlašćena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ona koju je objavila Islamska Republika Iran - saopštila je Islamska revolucionarna garda na društvenim mrežama.
Svaki prelazak bez iranskog odobrenja je "neprihvatljiv i opasan" i biće suočen sa "odgovarajućim merama", upozorila je garda koja je osudila "najavu nove pomorske rute drugih vlasti".
Ormuski moreuz je uski plovni put, širok oko 30 kilometara, koji razdvaja Iran i Oman. Jedini prolaz koji je Iran odobrio jeste kroz koridor koji se proteže duž njegove obale.
Memorandum o razumevanju zaključen između Teherana i Vašingtona o okončanju rata predviđa da će prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz biti besplatan "samo 60 dana".
Iran i Oman su u utorak saopštili da će proučiti potencijalne troškove usluga vezanih za upravljanje Ormuskim moreuzom.
Američki državni sekretar Marko Rubio, koji je posetio susedne države Zaliva, ponovio je u utorak da Vašington neće prihvatiti nikakve putarine ili naknade na Ormuskom moreuzu.
(Kurir.rs/Beta)