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Na turneji po zemljama Persijskog zaliva, šef američke diplomatije Marko Rubio izjavio je da sporazum sa Iranom "ne treba postići po svaku cenu", posebno strahujući od "potpunog haosa" ako bi Teheran uveo naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz.

- Čak i ako želimo sporazum, ne želimo sporazum po svaku cenu - rekao je Rubio u Bahreinu.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

On se osvrnuo na situaciju u Ormuskom moreuzu, glavnoj tački spora. Iranrazmatra uvođenje takse, koja nije postojala pre rata. Vašington je kategorično odbacio tu mogućnost.

- Ako prihvatimo da se korišćenje međunarodnog plovnog puta može naplaćivati samo zato što je blizu naše teritorije, to će se proširiti svetom poput epidemije - upozorio je američki državni sekretar.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je ranije na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz i zapretila brodovima koji se ne pridržavaju "odgovarajućih mera".

Budućnost Ormuskog moreuza, strateškog plovnog puta za trgovinu, koji je Iran zatvorio tokom rata, ostaje sporna tačka u razgovorima između Teherana i Vašingtona.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Memorandum o razumevanju zaključen između Teherana i Vašingtona o okončanju rata predviđa da će prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz biti besplatan "samo 60 dana", preneli su francuski mediji.