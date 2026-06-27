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Više od 20.000 Ukrajinaca pronašlo je dom u Hrvatskoj nakon početka rata u Ukrajini, među njima verovatno najbogatija, ali i najkontroverznija, jeste Tetjana Glinjana.

- Županijski sud u Šibeniku blokirao je raspolaganje nekretninama ukrajinskoj preduzetnici Tetjani Glinjan, koja živi u Hrvatskoj, a protiv koje ukrajinske vlasti vode istragu zbog pronevere i pranja novca vezanog za prodaju hrane Ministarstvu odbrane Ukrajine po cenama višestruko višim od tržišnih, za koju je javnost tek sada saznala. Ona je kupila hotel "Krku", simbol šibeničkog ekonomskog i društvenog života prošlog veka - objavila je Slobodna Dalmacija prošle godine.

Preko svoje kompanije "Nazarii", registrovane u Splitu, ukrajinska preduzetnica je kupila kompanije "Mimoza", "Pigment" i "Zen Adrija", koje su u svom portfoliju imale hotele "Luks" i "Sia" i hotel "Mirari".

Tetjana Glinjana Foto: Privatna Arhiva

Glinjana je dakle bila tajni vlasnik zapuštenog hotelskog bisera, nekada simbola šibenskog ekonomskog i društvenog života. Reč je o zaštićenom kulturnom dobru i troškovi renoviranja biće veći od cene same nekretnine, procenili su stručnjaci.

Ali ko je Tetjana Glinjana, žena koja je grozničavo kupovala hotel za hotelom u Hrvatskoj, a istovremeno se pojavljivala na stranicama crne hronike?

Na primer, u januaru 2024. godine, neko joj je ukrao torbu sa laptopom, USB-om, pet mobilnih telefona, ličnim dokumentima, bankovnim karticama i torbom sa 16.000 evra ispred njene kuće u Brelima. Istraga je pokazala da su lopovi bili radnici lokalnog komunalnog preduzeća. Međutim, mnogo ozbiljnije stvari o Glinjani već mesecima kruže u medijima u Ukrajini.

Ona je možda najvažnija meta antikorupcijskih tela u Kijevu, zbog čega je Volodimir Zelenski žestoko kritikovan. Želeo je da stavi šapu na rad ove institucije, jer je među 31 sadašnjim i bivšim poslanikom koji su pod istragom antikorupcijskih tela čak 15 članova njegove stranke.

Kako se Glinjana našla na meti antikorupcijskih institucija?



U avgustu pre dve godine - 2024., ukrajinski censor.net objavio je fotografije prtljažnika automobila računovođe kompanije Tetjane Glinjan. Detektivi iz Teritorijalne uprave Kancelarije za ekonomsku bezbednost pronašli su i zaplenili više od 4,7 miliona evra neprijavljene gotovine. "Novac je u prtljažniku automobila prevozila računovođa kompanije. Nije mogla da objasni poreklo novca."

Tokom istrage, detektivi su otkrili pokušaj krijumčarenja i skrivanja crnog novca.

- Odlučuje se pitanje oduzimanja zaplenjenih sredstava - saopštila je pres služba BES-a (Biroa za ekonomsku bezbednost Ukrajine). Morali su da donesu brojač novca da bi izbrojali milione. Ime kompanije nije pomenuto u saopštenju za štampu, ali su neki mediji naznačili da se radi o računovođi iz Mit Proma, kompanije koja pripada Glinjaninoj grupi. Kasnije je sama kompanija neubedljivo negirala da je to njen računovođa. Međutim, to će morati da dokaže u sudskom postupku, na koji Glinjana još nije odgovorila.

Tetjana Glinjana Foto: NABU

Uzgred, Mit Prom je isporučio Ministarstvu odbrane proizvode u vrednosti od 14,5 milijardi ukrajinskih hrivnji, uključujući PDV. Već početkom 2023. godine, ukrajinski mediji su počeli da izveštavaju o jakim indicijama da Ministarstvo odbrane Ukrajine zaključuje sumnjive ugovore sa kompanijama iz takozvanog klana Bjaljacerkiv. Katalog nabavki je obuhvatio 409 proizvoda, ali samo 10% su bile osnovne namirnice poput povrća, mesa i žitarica. Ostatak – uključujući jaja, začine, želatin, bobičasto voće – kupovan je ređe, ali je potencijal za manipulaciju cenama bio ogroman, pisali su ukrajinski mediji "Slovo i dilo" i TCH.ua.

Portal Censor.net doneo je detalje o prevari, na primer u vojnoj jedinici u Vasilkivu. U početku je šef naredio kuvaru da "izda menzi 30 odsto manje hrane od količine navedene u primarnim računovodstvenim dokumentima". To je zapravo značilo da je deo hrane koji se daje vojsci u vojnoj jedinici postao za trećinu manji. A onda je "ušteđena" hrana prodata za novac. Konkretno, nezakonito su prodali 60 kg šećera, 15 kg testenina, 4 vreće zamrznutog oslića težine skoro 60 kg, 110 kg zamrznute svinjetine, skoro 30 kg bataka od brojlera, 20 konzervi koncentrata paradajza i drugih proizvoda, piše Cenzor. Ali kasnije su odlučili da je opasno držati višak robe u bazi, pa su "unapredili" šemu.

ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

- Kao rezultat toga, organizovali su nezakonitu šemu koja se sastojala od fiktivnih originalnih računovodstvenih dokumenata o navodnoj isporuci prehrambenih proizvoda vojnoj jedinici Active Company LLC, koja je u to vreme snabdevala prehrambenim proizvodima vojnu jedinicu BROJ_1 na osnovu Ugovora br. 286/2/22/75 od 23.12.2022. zaključeno sa Ministarstvom odbrane Ukrajine - navodi se u sudskoj presudi.

U januaru 2023. godine, mediji su izvestili da su jaja za vojsku plaćena po 17 grivni po komadu (0,34 evra) - dok je u maloprodaji u Kijevu cena bila između 7 i 9 grivni. Slično tome, kilogram krompira je naručen za 22 grivne (0,44 evra), dok je tržišna cena bila 8–9. Ministarstvo odbrane osporilo je ove navode, tvrdeći da su u pitanju tehničke greške - na primer, greška u jednoj od kolona sa cenama - ne za 10 jaja, već za kilogram. Međutim, ova zapažanja pokrenula su istragu i ključni zvaničnici su smenjeni - zamenik ministra logistike Vjačeslav Šapovalov i šef Odeljenja za nabavke Bogdan Hmeljnicki, zbog nemarnog nadzora objavljenih anomalnih ugovora, objavio je ranije ukrajinski "Obozrevatel".

Bjalocerkivska grupa i "jaja za 17"



Takozvana Bjalostočka grupa, povezana sa Glinjanom, poslovala je preko niza povezanih kompanija: Premium Kompani, Vizit, Ukrprodakord VR, Grand Konsalt i Aktiv Kompani. Preko njih su stizali enormno precenjeni ugovori o snabdevanju, vredni više od 8 milijardi grivni (162 miliona evra) samo između 2020. i 2023. godine, tvrdi TCH.ua. Detaljno: u drugoj polovini 2023. godine isporučivali su kafu, na primer, po 66 grivni/kg – dok je u prodavnicama koštala 32–48 grivni; početkom 2024. Posebno šokantan primer tiče se "jaja po 17 grivni i krompira po 22": ugovor vredan 13 milijardi grivni potpisao je Aktiv Kompani krajem 2022. godine. Reč je o kompaniji u vlasništvu Aleksandra Dmitreviča – poslovnog partnera Glinjanjininog unuka, Nazarije Berezjuk.

Kako je pisao "Obozrevatelj", slučaj je nazvan "jaja za 17", a dinamika pregovora otkrila je da su ključna sredstva prebačena pod maskom isplaćenih „dividendi“ i refundativnih kredita povezanim kompanijama – što je omogućilo izvlačenje više od 733 miliona grivni (oko 15 miliona evra) profita u periodu od avgusta do decembra 2022. Ovaj mehanizam manipulacije kupovinom pakovanja i prosečnim cenama obuhvatao je sve, od želatina do konzervirane hrane, ali je jasno da je najveći lanac profita generisan jajima i krompirom.

Split Foto: Shutterstock

Optužbama za cenu dodatno su dodate i navodi o nepravilnostima u kvalitetu. Delimična ili potpuna zamena sastojaka u konzerviranoj robi utvrđena je putem tajnih prisluškivanja koje su objavile ukrajinske tajne službe.

Na primer, svinjetina je dodavana u pakovanja govedine, a sosovi za testeninu su obogaćivani jeftinijim mastima. Pored toga, prikupljeni su dokumenti i transkripti telefonskih poziva koji otkrivaju paniku među dobavljačima, gde su odmah nakon početnog otkrivanja skandala pokušali da značajno smanje konkretne brojke, jasno pokazujući pokušaj zataškavanja, pisali su ukrajinski mediji.

Međunarodna poternica za Glinjanom



Krajem marta 2025. godine, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) i Državna uprava za borbu protiv korupcije (DAP) podigli su optužnice za proneveru koja prelazi 733 miliona grivni. A 3. aprila 2025. godine, NABU je pokrenuo međunarodnu potragu za Glinjanom, koja živi uHrvatskoj. Sud traži ekstradiciju i zatvorsku kaznu kroz postupak zbog nepojavljivanja na sudu. Od 18. aprila 2025. godine, Viši antikorupcijski sud Zapadne Ukrajine (VAKS) razmatrao je zahtev za pritvor u odsustvu.

U junu je potvrđeno da je do 16. juna 2025. godine održano pet ročišta, ali postupak se sporo kretao zbog kašnjenja. Sud je razmatrao tri relevantna krivična člana Krivičnog zakona Ukrajine: od oduzimanja imovine (član 191, deo 5), preko pranja novca (član 209, deo 3), do organizovanog kriminala – sa pretnjom kazne do 12 godina zatvora i konfiskacije imovine i zabrane rada u određenim sektorima.

Tetjana Glinjana Foto: Foto: Printscreen

Tek 3. aprila 2025. ukrajinske institucije su pokrenule međunarodnu poternicu. Glinjana je do sada potrošila više od 25 miliona evra na grozničavu kupovinu hotela na jadranskoj obali, ne računajući šibenski hotel Krka, čija je kupovina tek prošle godine u junu otkrivena. Dala je 25,9 miliona evra za kupovinu hotela u Splitu, poslovnih prostorija, zemljišta na Klisu i kuće u Brelima. Glinjana je osnovala svoju prvu kompaniju u Hrvatskoj, Nazariju, u januaru 2016. Samo dva meseca kasnije, kompanija je kupila kuću od 573 kvadratna metra (m2) u Brelima kod Makarske za 1,2 miliona evra. U avgustu iste godine, Glinjana je za isti iznos kupila kuću, gde ima prijavljeno mesto boravka u Hrvatskoj.

Glinjana je većinu nekretnina – hotele Sia i Luks u Splitu, poslovne prostore u Splitu i zemljište na Klisu – kupila 2023. godine. Upravo te godine ukrajinske vlasti su počele da je istražuju zbog navodnog ratnog profiterstva, naime prodaje hrane vojsci po dva ili tri puta većoj ceni od tržišne, pisao je portal Oštro.

A nakon što je vest o njenim nekretninama objavljena u hrvatskim medijima 7. januara 2024. godine, Glinjana je sledećeg dana prodala svoje kompanije, vlasnike ovih nekretnina. Kompanije Nazarije, Zen Adrija, Mimoza i Pigment prodala je Dijanu Jahjefendiću za ukupno 24,6 miliona evra, piše Oštro. Glinjana je zadržala pravo da otkupi akcije u kompanijama u roku od tri godine po istoj ceni. Belgijska kompanija Glinjanine ćerke Irine Kut, bivše suvlasnice Nazarija - pisao je portal Oštro - bila je pod istragom u Belgiji zbog navodnog pranja novca, u okviru koje je zaplenjeno dva miliona evra.

Afera oko Tetjane Glinjane otkriva širi problem u ukrajinskim vojnim nabavkama: skupa, nekvalitetna roba, pravni vakuum i skretanje pažnje sa glavnih krivaca.

Za sada nema informacija da je Tetjana Glinjana uhapšena ili izručena Ukrajini. Predmet je i dalje u fazi sudskog postupka i međunarodne potrage.