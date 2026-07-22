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On je takođe priznao da je ubio i svog sina, tvrdeći da je bio u ljubavnoj vezi sa svojom maćehom. Penzioner je ubio 35-godišnju Hakimu Bukerui i sakrio njeno telo u bure ostavljeno pored puta u oblasti Mozel, na severoistoku Francuske.

Njeno telo pronađeno je 7. januara 2005. godine, ali zbog poodmaklog stepena raspadanja nije moglo odmah da bude identifikovano.

Posmrtni ostaci nalazili su se u crnim vrećama za smeće vezanim kanapom, smeštenim unutar rezervoara za sakupljanje kišnice. Pretpostavlja se da je Hakima ubijena tokom jeseni 2004. godine.

Hakima Bukerui Foto: Interpol

Prema navodima Interpola, isto bure je sredinom oktobra 2004. viđeno kako pluta rekom Crveni Sar. Interpolje tada objavio fotografije grudnjaka i majice pronađenih u blizini, kao i bureta, sličnog onom u kojem je pronađeno telo.

Tek 18 godina kasnije, u julu 2023. godine, istraga je ponovo otvorena. Policija je potom uspela da identifikuje žrtvu pomoću DNK analize njenih roditelja. Do tada je bila poznata samo kao "žena sa zubnom krunicom marke Ričmond".

Fotografija Interpola - mesto zločina Foto: Interpol

Istražitelji su otkrili da je njen suprug godinama prijavljivao Hakimu kao izdržavano lice radi poreskih olakšica, iako se vodila kao nestala više od dve decenije. Takođe su povezali pronađeno telo sa iznenadnim sinovljevim nestankom iz 1974. godine.

Muškarac je konačno uhapšen u junu prošle godine zajedno sa još nekoliko članova porodice. Tokom saslušanja tvrdio je da je angažovao drugu osobu da mu pomogne da naudi žrtvi.

Bure u kojoj je bilo telo Hakime Bukerui Foto: Interpol

Određen mu je pritvor i optužen je za ubistvo supruge, ali je kasnije pušten da se brani sa slobode zbog zdravstvenog stanja. Godinu dana kasnije priznao je zločin i u njega umešao svoju sestričinu. I ona je uhapšena i optužena za pomaganje u ubistvu.