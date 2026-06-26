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Bivši zatvor u japanskom gradu Nari, koji je pretvoren u luksuzni hotel, zvanično je otvoren juče, a njegov operater planira da deo prihoda iskoristi za očuvanje nacionalno zaštićenog kulturnog dobra, preneo je "Japan tudej".

Generalni direktor hotela Masaja Kakegava izrazio je nadu da će hotel postati jedno od vodećih odredišta za noćenje u Nari.

"Želimo da prenesemo istoriju i vrednost ove zgrade budućim generacijama", rekao je Kakegava.

Gosti će moći da borave u jednom od 48 apartmana napravljenih spajanjem nekoliko bivših ćelija za jednu osobu i zajedničkih ćelija, dok konstrukcija od cigle i visoko postavljeni prozori čuvaju tragove prvobitne namene zgrade.

Reč je od jednom od pet glavnih zatvora koje je vlada izgradila tokom Meidži ere (1868–1912) kao deo napora da prikaže modernizaciju zatvorskih objekata u Japanu, a kasnije je služio kao zatvor za maloletnike, da bi 2017. godine bio zatvoren zbog starosti objekta.