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Britanski seizmolog dr Ričard Laket iz Britanskog geološkog zavoda rekao je da se ono što se dogodilo u Venecueli desilo kao redak fenomen poznat kao "dublet", dva veoma slična zemljotresa koja se dešavaju gotovo istovremeno i veoma blizu jedan drugom.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tu latinoameričku zemlju, odneli najmanje 167 života i napravili veliku materijalnu štetu.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

- Retko se dešava da su epicentri udaljeni samo pet kilometara - rekao je Laket. Prema njegovim rečima, to je zapravo jedan veliki zemljotres sa veoma složenim početkom, koji na seizmografima izgleda kao dva odvojena događaja.

Laket je takođe upozorio da je od glavnog zemljotresa zabeleženo mnogo naknadnih potresa, ali nijedan jači od 4. Rihterove skale.

Nakon zemljotresa više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo, navodi se na sajtu za prijavu nestalih koji je pokrenut posle zemljotresa, gde građani Venecuele mogu da prijave nestanak svojih najbližih.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Trenutno se na njemu vodi 26.086 osoba kao nestali, prenosi Skaj njuz.Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Porodice su na sajtu podelile i fotografije osoba do kojih još nisu uspele da dođu. Na sajtu se navodi i da je više od 1.200 ljudi pronađeno nakon što su prethodno bili prijavljeni kao nestali.

Najmanje 164 osobe su poginule, a 971 povređeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je ranije danas privremena predsednica te zemlje Delsi Rodrigez.