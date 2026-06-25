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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru.

Ona je skrenula pažnju na to da Holandija konkretno planira da finansira kupovinu dronova i PVO sredstava za Ukrajinu u vrednosti od 500 miliona evra, dok je Belgija potvrdila da planira da Kijevu ove godine preda prvih sedam lovaca F-16.

"Najavljene sume tzv. donacija za nastavak krvave agresije protiv civila samo su još jedan dokaz toga da je Evropa, zapadna Evropa, glavna prepreka miru", istakla je ona.

Kijev pričama o "skoroj pobedi" želi da isprovocira Rusiju na eskalaciju sukoba i tako dobije nove tranše vojne i finansijske pomoći Zapada, navela je Zaharova.

"I na kraju gurne NATO i EU u direktan sukob sa Rusijom", zaključila je ona.