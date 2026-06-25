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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da će Iran i Oman održati razgovore "da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu".

Arakči je na platformi X naveo da je imao produktivan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Omana Badrom Albusaidijem i da su dve zemlje odlučne da nastave razgovore sa svojim susedima.

"Ponovo smo naglasili da će Iran i Oman voditi dijalog kako bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu. Odlučni smo u tome i učinićemo to kroz razgovore sa našim susedima", napisao je Arakči.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Oman je ranije danas saopštio američkom državnom sekretaru Marku Rubiju i ministrima spoljnih poslova arapskih zemalja Persijskog zaliva da budući aranžmani za Ormuski moreuz neće uključivati naplatu tranzitnih taksi.

Ormuski moreuz, vitalna ruta kroz koju prolazi oko petine svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, je u blokadi otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Irana, što je drastično ograničilo komercijalni pomorski saobraćaj i uzdrmalo globalna tržišta.

Kurir.rs/Agencije

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