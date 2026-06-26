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Nemački lekar priznao je ubistvo 12 pacijenata u četvrtak, skoro godinu dana nakon što je suđenje počelo na Regionalnom sudu u Berlinu. Četrdesetogodišnji lekar palijativne nege optužen je za ubistvo ukupno 15 pacijenata - 12 žena i tri muškarca - između septembra 2021. i jula 2024. godine.

Navodno je žrtvama, starosti između 25 i 87 godina, davao „smrtonosnu mešavinu raznih lekova“. Tužioci takođe veruju da je u nekim slučajevima podmetnuo požare kako bi prikrio svoje postupke. Državni tužioci istražuju desetine drugih sumnjivih slučajeva paralelno sa ovim suđenjem.

Priznanje posle 54 dana suđenja

Pedeset četiri dana nakon što je suđenje počelo u julu 2025. godine, lekar je u četvrtak u 30-minutnoj izjavi priznao 12 ubistava.

„Tek sada sam u stanju da objasnim svoje postupke i prihvatim odgovornost za ono što sam uradio“, rekao je sudu. „Izvinjavam se zbog velike patnje koju sam im naneo“, rekao je lekar, obraćajući se rođacima žrtava, kao i svojoj porodici i kolegama.

„Moralni čin izvršen pogrešnim sredstvima“

Pre nekoliko nedelja, sud je objavio telefonske razgovore koje je lekar vodio sa suprugom iz zatvora, u kojima je priznao ubistva. U razgovorima, optuženi kaže svojoj ženi da nije počinio ubistvo, ali opisuje svoje postupke kao „moralni čin izvršen pogrešnim sredstvima“, sa namerom da spase pacijente od „patnje i bespomoćnosti“.

Na sudu, lekar je objasnio da ne govori zbog „neospornih dokaza“ protiv njega, već zbog ličnog pregleda koji je sproveo u proteklih nekoliko meseci. Veruje se da je lekar počinio zločine dok je radio za službu za negu u Berlinu.