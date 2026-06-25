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Donji dom španskog parlamenta usvojio je danas neobavezujuću rezoluciju kojom se poziva španski premijer Pedro Sančez da podnese ostavku zbog niza korupcionaških afera koje potresaju njegovu Socijalističku partiju i njegov najbliži krug saradnika.

Predlog je usvojen sa 177 glasova "za" i 171 "protiv", dok je jedan poslanik bio uzdržan, u parlamentu koji ima 350 poslaničkih mesta, prenosi Rojters.

Za rezoluciju su glasali glavna opoziciona Narodna partija (PP), njeni saveznici iz krajnje desnice iz stranke Voks, kao i prokatalonska separatistička stranka Hunts, koja se tradicionalno protivi dvema unionističkim partijama.

Podrška Huntsa bila je ključna za omogućavanje Sančezu da osvoji novi mandat premijera 2023. godine, ali je ta stranka u oktobru prošle godine najavila da više neće da podržava zakonske predloge vlade.

Foto: Alessandra Tarantino/AP

U rezoluciji se navodi da rastući broj istraga o slučajevima korupcije koji uključuju političke ličnosti koje je Sančez imenovao i direktno podržao zahteva da on preuzme odgovornost podnošenjem ostavke.

U posebnom članu rezolucije navodi se da bi Sančez trebalo da zatraži glasanje o poverenju ukoliko ne raspiše prevremene izbore. Španski ministar pravde Feliks Bolanjo odbacio je glasanje kao čisto simbolično, sa "nultim političkim efektom".

Sančez je juče ponovo rekao u parlamentu da planira da ostane na mestu premijera, negirajući raširene optužbe za korupciju, navodi agencija. Opozicija može da podnese predlog za izglasavanje nepoverenja vladi, ali se do sada uzdržavala od toga jer nema dovoljan broj glasova za njegovo usvajanje.