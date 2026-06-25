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Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas saučešće državnom rukovodstvu i građanima Venecuele, povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu i poručilo da je MUP stavio na raspolaganje timove za pomoć u otklanjanju posledica.

"Kao dokaz iskrenog prijateljstva i solidarnosti sa narodom Venecuele, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije stavilo je na raspolaganje specijalizovane spasilačke timove Sektora za vanredne situacije, spremne da svojim znanjem, iskustvom i humanošću pomognu u otklanjanju posledica ove tragedije i u toku je komunikacija sa venecuelanskim vlastima", saopštio je Dačić.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

On je naveo da ga je veoma zatekla i zabrinula vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Venecuelu, odnevši ljudske živote i ostavljajući za sobom velika razaranja i patnju.

"U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće porodicama nastradalih, državnom rukovodstvu i prijateljskom narodu Venecuele, a povređenima želim uspešan oporavak", napisao je on.

Dodao je da su u ovim teškim trenucima "naše misli svima koji su izgubili svoje najmilije, kao i sa onima koji se bore sa posledicama ove velike tragedije".