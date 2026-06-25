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Sud u Kijevu osudio je na doživotnu kaznu zatvora bivšeg načelnika štaba Antiterorističkog centra Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Dmitrija Kozjuru, koji je razotkriven kao saradnik Federalne službe bezbednosti Rusije.

Kako su danas saopštile SBU i Kancelarija generalnog tužioca Ukrajine, sud je na osnovu dokaza koje su prikupili Glavna uprava unutrašnje bezbednosti i istražitelji SBU izrekao doživotnu kaznu bivšem visokom zvaničniku i agentu FSB-a, koji je uhapšen u februaru 2025. godine u okviru specijalne operacije pod kodnim nazivom "Pacov", prenosi Ukrinform.

Istraga je pokazala da je osuđeni po nalogu FSB-a prikupljao i prosleđivao podatke o saznanjima Ukrajine o rasporedu i kretanju ruskih oružanih formacija. Prema navodima SBU, rusku stranu zanimale su i tajne informacije o naoružanju ukrajinskih snaga bezbednosti i odbrane, stanju ključne infrastrukture, posledicama napada na ukrajinske gradove, kao i lični podaci najvišeg vojnog i političkog rukovodstva Ukrajine.

Tokom višemesečnog dokumentovanja njegovih aktivnosti, ukrajinska kontraobaveštajna služba koristila je Kozjuru u operativnoj igri, plasirajući preko njega veliku količinu dezinformacija ruskim službama.

Ruska FSB Foto: Shutterstock

Prema materijalima istrage, FSB ga je regrutovao 2018. godine u Beču. Nakon višegodišnjeg mirovanja, ruska služba je krajem decembra 2024. obnovila kontakt sa njim i dodelila mu nove zadatke. SBU je identifikovala i osobu koja je bila njegov posrednik u komunikaciji sa ruskom službom, kao i navodnog koordinatora agentske mreže FSB-a Jurija Šatalova.

Za komunikaciju sa ruskom obaveštajnom službom Kozjura je koristio konspirativni stan u Kijevu, poseban mobilni telefon i Wi-Fi ruter. Tokom pretresa pronađeni su uređaji za komunikaciju i drugi dokazi njegove saradnje sa FSB-om.

Sud ga je proglasio krivim za veleizdaju počinjenu u uslovima ratnog stanja, kao i za nezakonito rukovanje oružjem, municijom ili eksplozivnim materijama. Kozjura je uhapšen 12. februara 2025. godine u akciji koju je predvodio šef SBU Vasilj Maljuk. SBU je saopštila da je dokumentovala 14 slučajeva njegove protivpravne delatnosti. Nakon hapšenja određen mu je pritvor bez mogućnosti puštanja uz kauciju.