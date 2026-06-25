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Snimak sa nadzorne kamere prikazuje starijeg muškarca koji tokom snažnog zemljotresa u Venecueli svojim telom štiti suprugu.

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Zapadni deo Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali. Prema prvim informacijama, stradale su 164 osobe, najmanje 971 je povređena, dok se za više od 25.000 ljudi i dalje traga

Brojne zgrade pretrpele su veliku materijalnu štetu, dok su se neke potpuno urušile, ostavljajući ljude zatrpane pod ruševinama.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Društvenim mrežama širi se snimak sa bezbednosnih kamera koji prikazuje herojski potez starijeg muškarca, koji je tokom zemljotresa svojim telom zaštitio suprugu u njihovom stanu.

Snimak prikazuje starijeg čoveka koji sedi na kauču, dok pored njega u fotelji sedi njegova supruga, koja je u kolicima.

U trenutku kada je zemljotres počeo da trese, čuje se kako žena počinje da vrišti od straha.

Njen suprug je u tom trenu ustao sa kauča, prišao joj i držao je za ruke kako bi je smirio.

Potom je napravio "štit" svojim telom, kako bi je zaštitio od potencijalnih krhotina i predmeta koji bi mogli da padnu.