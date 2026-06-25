SNIMAK RAZORNOG ZEMLJOTRESA U VENECUELI KOJI TERA SUZE NA OČI: Krenulo da trese, žena u kolicima panično vrišti, a onda usledio HEROJSKI ČIN SUPRUGA (VIDEO)
Zapadni deo Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali. Prema prvim informacijama, stradale su 164 osobe, najmanje 971 je povređena, dok se za više od 25.000 ljudi i dalje traga
Brojne zgrade pretrpele su veliku materijalnu štetu, dok su se neke potpuno urušile, ostavljajući ljude zatrpane pod ruševinama.
Društvenim mrežama širi se snimak sa bezbednosnih kamera koji prikazuje herojski potez starijeg muškarca, koji je tokom zemljotresa svojim telom zaštitio suprugu u njihovom stanu.
Snimak prikazuje starijeg čoveka koji sedi na kauču, dok pored njega u fotelji sedi njegova supruga, koja je u kolicima.
U trenutku kada je zemljotres počeo da trese, čuje se kako žena počinje da vrišti od straha.
Njen suprug je u tom trenu ustao sa kauča, prišao joj i držao je za ruke kako bi je smirio.
Potom je napravio "štit" svojim telom, kako bi je zaštitio od potencijalnih krhotina i predmeta koji bi mogli da padnu.
Kurir.rs