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Rusija je odlučila da zatvori rumunski konzulat u Sankt Peterburgu i protera rumunskog konzula, zbog zatvaranja Generalnog konzulata Rusije u Konstanci, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je rumunski ambasador Kristijan Istrate pozvan u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Dana 25. juna, ambasador Rumunije u Ruskoj Federaciji, Kristijan Istrate, pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Uručena mu je nota ministarstva kojom se rumunski generalni konzul u Sankt Peterburgu proglašava personom non grata i naloženo je zatvaranje rumunskog konzularnog predstavništva, preciziralo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

U saopštenju je naglašeno da su ove mere odgovor na neopravdano povlačenje saglasnosti Bukurešta za rad ruskog Generalnog konzulata u Konstanci i proglašenje njegovog direktora personom non grata, navodi agencija.

Foto: Shuterrstock

Početkom juna ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo je da je dron pao na krov stambene zgrade u gradu Galaciju. Bukurešt je za incident okrivio Rusiju.

Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije pozvalo je tada ruskog ambasadora kako bi ga obavestilo o diplomatskim merama koje će biti preduzete.

Posle sednice Vrhovnog saveta odbrane, predsednik Rumunije Nikušor Dan saopštio je odluku o zatvaranju generalnog konzulata Rusije u Konstanci i proglašenju generalnog konzula personom non grata.