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Demokratska Republika Kongo uvela je karantin od 21 dana za sve koji se vraćaju iz područja koja su pogođena epidemijom ebole u toj zemlji, pre nego što može da im bude odobreno da putuju u inostranstvo.

Uredba, koju je potpisao ministar zdravlja te zemlje Samjuel Rože Kamba zahteva da svako ko je identifikovan kao kontakt potvrđenog ili sumnjivog slučaja ebole treba da bude podvrgnut aktivnom praćenju zdravstvenog stanja u periodu od 21 dana, prenosi Rojters.

Foto: Moses Sawasawa/AP

Tokom tog perioda, sva putovanja, domaća ili međunarodna su zabranjena, osim ako ih zdravstvene vlasti izričito ne odobre.

Ista pravila važe i za zdravstvene radnike, laboratorijsko osoblje i timove za reagovanje koji se vraćaju iz pogođenih područja, koji takođe moraju dobiti prethodno odobrenje pre putovanja u inostranstvo.

Kongo je uveo nova pravila o karantinu nakon što je Francuska potvrdila svoj prvi uvezeni slučaj ebole.

U epidemiji ebole, koju je izazvao retki soj Bundibugjo, za koji ne postoji vakcina niti lečenje, inficirano je 1.118 ljudi a do sada je preminula 291 osoba, prema poslednjim vladinim podacima.