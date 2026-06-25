PAO AVION U POLJSKOJ: Letelica se srušila i zapalila u blizini Varšave, ima mrtvih! (VIDEO, FOTO)
Dve osobe su poginule, a dve su povređene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopštile su danas poljske službe za vanredne situacije.
Prijava o padu aviona stigla je nadležnim službama nešto posle 13 časova, a prema navodima policije, dojavljeno je da se mala letelica srušila i da je zahvaćena požarom, navodi poljska televizija TVN24.
Portparolka policijske uprave varšavskog distrikta Bemovo Marta Sulovska rekla je da policija obezbeđuje mesto nesreće, dok su se spasiocima javile i dve osobe koje su zadobile povrede.
Prema rečima portparola vatrogasne službe Varšave Pšemislava Girgjela, jedna povređena osoba prevezena je u bolnicu.
Bila je svesna i zadobila je povrede koje nisu opasne po život, dok je drugoj pomoć ukazana na mestu nesreće.
Posle nesreće aerodrom Varšava-Babice, zvanični naziv aerodroma Bemovo, bio je privremeno zatvoren, a poletanja i sletanja obnovljena su posle 15 časova.
Predsednik Državne komisije za istraživanje vazduhoplovnih nesreća Tomaš Kuhćinski izjavio je da je na mesto pada upućen istražni tim koji će utvrditi uzroke nesreće.
Kurir.rs/Rojters