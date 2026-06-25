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Dve osobe su poginule, a dve su povređene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopštile su danas poljske službe za vanredne situacije.

Prijava o padu aviona stigla je nadležnim službama nešto posle 13 časova, a prema navodima policije, dojavljeno je da se mala letelica srušila i da je zahvaćena požarom, navodi poljska televizija TVN24.

Portparolka policijske uprave varšavskog distrikta Bemovo Marta Sulovska rekla je da policija obezbeđuje mesto nesreće, dok su se spasiocima javile i dve osobe koje su zadobile povrede.

Prema rečima portparola vatrogasne službe Varšave Pšemislava Girgjela, jedna povređena osoba prevezena je u bolnicu.

Bila je svesna i zadobila je povrede koje nisu opasne po život, dok je drugoj pomoć ukazana na mestu nesreće.

Posle nesreće aerodrom Varšava-Babice, zvanični naziv aerodroma Bemovo, bio je privremeno zatvoren, a poletanja i sletanja obnovljena su posle 15 časova.

Predsednik Državne komisije za istraživanje vazduhoplovnih nesreća Tomaš Kuhćinski izjavio je da je na mesto pada upućen istražni tim koji će utvrditi uzroke nesreće.