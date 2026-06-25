Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će izraelska vojska ostati na okupiranim teritorijama u Libanu, Siriji i Pojasu Gaze „na neodređeno vreme“.

On je to izjavio na ceremoniji dodele diploma oficirima borbenih jedinica u Školi za obuku oficira izraelskih snaga, izveštava Jediot Ahronot.

„Komandanti i vojnici imaju svu podršku koja im je potrebna da izvrše svoju misiju i brane sebe i građane Izraela“, navodno je dodao Kac.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta poginulo je više od 4.200 ljudi, a ranjeno preko 12.000. Izrael nastavlja da okupira delove južnog Libana - neka područja decenijama, druga su zauzeta tokom ratova 2023. i 2024. godine. U svojoj poslednjoj ofanzivi, izraelske snage su prodrle više od 10 kilometara u libansku teritoriju.

U Pojasu Gaze, izraelska vojska okupira više od 50 procenata palestinske enklave nakon rata koji je odneo više od 73.000 života i ranio preko 173.000 ljudi od oktobra 2023. U Siriji, Izrael je okupirao veći deo Golanske visoravni od rata u junu 1967. godine, a proširio je svoju okupaciju nakon pada režima Bašara el Asada krajem 2024. godine.

Izrael Kac Foto: YANNIS KOLESIDIS/ANA-MPA

Izrael je 8. decembra 2024. godine proglasio Sporazum o razdvajanju snaga sa Sirijom iz 1974. godine nevažećim i okupirao sirijsku tampon zonu, dok je Damask saopštio da ostaje posvećen sporazumu.

Kac je takođe rekao da će Izrael udariti na Iran „punom snagom – na način koji će jasno pokazati razliku u moći između nas“. Izrael i SAD su pokrenuli zajedničke napade na Iran u februaru ove godine, što je izazvalo uzvratne udare na američke vojne mete širom Bliskog istoka.

Prošle nedelje, SAD i Iran su potpisali memorandum o razumevanju kojim se poziva na okončanje neprijateljstava na više frontova, uključujući i Liban, kao deo napora za postizanje trajnog mirovnog sporazuma između dve strane.