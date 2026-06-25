Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je više od 1.000.

Najviše su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice.

Privremena predsednica Venecuele, Delsi Rodrigez, proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.

Dok spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama, na društvenim mrežama se širi snimak spasavanja deteta.

Spasilačke ekipe i građani čuli su plač deteta, i odmah su krenuli u akciju spasavanja.

Kako se može videti na snimku koji je podelio novinar Mario Naufal, dete je izvučeno živo i zdravo ispod ruševina.

"Dete je spaseno ispod ruševina u Venecueli nakon razornih zemljotresa. Neka svi koji se i dalje vode kao nestali budu pronađeni živi i zdravi", napisao je Naufal na društvenoj mreži "X".