DRAMATIČNO! DETE IZVUČENO ISPOD RUŠEVINA U VENECUELI ŽIVO I NEPOVREĐENO: Spasilačke ekipe i građani čuli plač, odmah krenuli u akciju spasavanja (VIDEO)
Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je više od 1.000.
Najviše su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice.
Privremena predsednica Venecuele, Delsi Rodrigez, proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da ostanu mirni, ali i da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.
Dok spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama, na društvenim mrežama se širi snimak spasavanja deteta.
Spasilačke ekipe i građani čuli su plač deteta, i odmah su krenuli u akciju spasavanja.
Kako se može videti na snimku koji je podelio novinar Mario Naufal, dete je izvučeno živo i zdravo ispod ruševina.
"Dete je spaseno ispod ruševina u Venecueli nakon razornih zemljotresa. Neka svi koji se i dalje vode kao nestali budu pronađeni živi i zdravi", napisao je Naufal na društvenoj mreži "X".
Kurir.rs/Agencije