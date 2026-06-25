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Aleksandra R. (39) je trebalo da rodi sina za samo nekoliko nedelja. Ali njen bivši dečko i njegov saučesnik su brutalno okončali život žene rođene u Rumuniji. Sada, novi dokumentarac ispituje šokantni slučaj. 9. decembra 2022. godine.

Nesrećna žena odvela je svoju hraniteljsku ćerku u vrtić u Švabahu, u Nemačkoj i nikada je više nije viđena.

Kako je izvestio tag24.de, sve je ukazivalo na nasilni zločin: Trudnica, u osmom mesecu trudnoće, još uvek je imala svoju porodiljsku knjižicu u svom stanu, a istog dana je naručila novi kupatilski nameštaj. Da li bi neko to uradio da želi da nestane?

Njen bivši dečko Dejan B. (51) brzo je postao osumnjičeni. Policija je pronašla izgužvani račun sa benzinske pumpe na autoputu Intal u Austriji u njegovom stanu - tačno na putu za Južni Tirol, gde je Aleksandrin mobilni telefon poslednji put imao signal. Međutim, snimak bezbednosne kamere nije prikazivao Dejana B. kako toči gorivo, već njegovog poslovnog partnera Ugura T. (49).

Istražitelji su pronašli dodatne osuđujuće dokaze: Aleksandrina kosa i pljuvačka bile su zalepljene za selotejp kojom je očigledno bila zalepljena usta – na njemu se nalazio i otisak prsta Ugura T. U iznajmljenom skladištu, njena kosa je visila između čekinja metle.

Aleksandra je prozrela svog bivšeg: Kupio je 27 nekretnina u njeno ime i na njen rizik. U martu 2022. godine, zamrznula je svoje račune i preselila se u sklonište za žene. Samo šest dana nakon zločina, zakazano je suđenje, na kojem su dvojica muškaraca od nje tražili 780.000 evra.

Regionalni sud u Nirnbergu-Firt osudio je obojici optuženih na doživotni zatvor sa utvrđenjem posebno teške krivice – iako se Aleksandrino telo do danas vodi kao nestalo.