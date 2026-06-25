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Broj poginulih u dva uzastopna snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 188, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Prema poslednjim podacima internet stranice na kojoj se prijavljuju nestale osobe posle zemljotresa, skoro 40.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo, prenosi Skaj njuz.

Rodrigez je rekao da je 1.520 povređenih ljudi hospitalizovano, kao i da je 200 osoba zarobljeno ispod ruševina.
Prema njegovim rečima, 2.927 porodica je izgubilo domove.

"U trci smo sa vremenom da spasemo žive što više njih", kazao je Rodrigez.

Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

On je dodao da se strahuje da bi broj i poginulih i nestalih mogao da značajno poraste.

U zemljotresu je oštećen i glavni aerodrom u Venecueli, koji je zatvoren, dok su stanovnici nekih naselja evakuisani i u susednom Brazilu.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su protekle noći Venecuelu.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama.

Kurir.rs/Skaj njuz

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