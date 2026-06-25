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Snimak prikazuje vozove koji su nakon sudara u Poljskoj delimično iskliznuli sa šina.

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U opštini Bjalošilje u Velikopoljskom vojvodstvu u Poljskoj dogodila se ozbiljna železnička nesreća. Voz Intersiti sudario se sa regionalnim vozom, što je dovelo do delimičnog iskliznuća obe kompozicije sa šina.

Na licu mesta su vatrogasne jedinice koje pružaju pomoć dvema povređenim osobama. Nadležne službe proveravaju broj putnika i obezbeđuju mesto nesreće.

Do teškog incidenta u železničkom saobraćaju došlo je u četvrtak nešto posle 18 časova u opštini Bjalošilje. Voz Intersiti sudario se sa regionalnim vozom, a jačina udara dovela je do toga da su delovi vagona iskliznuli sa šina, javlja Polsat News.

Informaciju o nesreći potvrdio je portparol komande Državne vatrogasne službe u Poznanju, asistent Marcin Halaš. Službe su odmah nakon 18 časova dobile prijavu i uputile odgovarajuće spasilačke jedinice na teren.

Na mestu nesreće trenutno se nalazi šest vatrogasnih jedinica, a spasioci obezbeđuju područje i proveravaju tehničko stanje vozova.

U sudaru su povređene dve osobe, kojima Hitna pomoć ukazuje neophodnu medicinsku pomoć. Prema dostupnim informacijama, nema poginulih niti dodatno povređenih.

Pripadnici nadležnih službi obavljaju uviđaj, dok vatrogasci utvrđuju tačan broj putnika koji su se u trenutku sudara nalazili u oba voza.