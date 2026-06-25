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Prijavila je nestanak deteta, a samo 15 sati kasnije, policija je pronašla telo bebe. Pet dana nakon otkrića tela bebe u Reningenu blizu Štutgarta, policija i tužioci istražuju majku je se sumnja da je Dijana L. (32) sama ostavila mrtvo dete na obodu grada.

Međutim, ostaje nejasno kako je dečak preminuo. Nemački mediji su sada razgovarali sa komšinicom majke,

Dijana L. je prijavila je nestanak deteta u petak 20. juna i rekla policiji da je neko oteo tromesečno dete iz njegovih kolica na stepeništu dok je ona unosila namirnice u kuću. Petnaest sati kasnije stigla je šokantna vest: beba je mrtva, njegovo telo pronađeno na obodu Reningena.

Dečakova misteriozna smrt duboko je pogodila njegove komšije. Lana Kamal-Mohamed (26) godinama živi u istoj zgradi rekla je da zapravo ne poznaje porodicu i da je povremeno viđala na stepeništu.

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Nakon što je telo pronađeno, prisetila se trenutaka u danima koji su prethodili njegovoj smrti, što joj sada deluje čudno. Posebno ju je zbunila činjenica da je Dijana L. iznenada počela da koristi jak parfem dok je šetala sa detetom. Činjenica da je lice malog dečaka uvek bilo prekriveno po vrućem vremenu takođe joj je izazvala nelagodne misli.

- Videla sam je pre oko nedelju dana, rekla bih. Dete je uvek bilo prekriveno po ovakvom vremenu, što mi je bilo zaista čudno. Mislim, svi nosimo parfeme. Ali njen parfem je bio neverovatno jak ovih poslednjih nekoliko dana. Ono što me je pogodilo jeste, sa tako malim detetom i tako jakim parfemom. Da, sve je bilo čudno - rekla je ona. Ali nije samo snažan miris privukao pažnju 26-godišnjakinje.

- Da, i pokrila je dete. Svaki put kada smo hteli da pogledamo, ona je uvek pokrila dete. Ne samo za mene, već i za komšinicu dole. Želela je da vidi dete. U poslednje vreme mu je pokrivala lice.Dete je bilo potpuno pokriveno u auto-sedištu - dodala je komšinica.

Oko Dijane L, jedna stvar joj se tog dana učinila čudnom: Majka nestale bebe ostala je u svom stanu.

- Psi, policajci, helikopteri, dronovi, svi su tražili. Ona je bila gore. Sedela je gore. To je bilo veoma čudno - rekla je i dodala da joj je majka, Dijana L. pričala o neprospavanim noćima. Rekla je da je dete bilo „preglasno“ i da ona i njen partner nisu mogli dobro da spavaju.

- Onda sam joj rekla: 'To je normalno. Ima samo tri meseca. Dobija gasove. Boli ih stomak. Samo plaču! - kaže ona.

Adrijanova majka trenutno nije u policijskom pritvoru. Prema istražiteljima, jedina utvrđena činjenica do sada je da je napustila dečaka blizu reke. Šta se dogodilo pre toga i kako je dečak umro, ostaje potpuno nejasno.