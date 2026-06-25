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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiodobrio je "40-dnevnu operaciju uticaja na Rusiju kako bi se podstakao kraj rata".

Zelenski je izvestio da je saslušao izveštaj general-majora Jevgenija Hmare o planu sankcija dugog dometa, sankcijama srednjeg dometa i rezultatima Službe bezbednosti Ukrajine, tačnije Centra za specijalne operacije "Alfa" na frontu.

"Odobrio sam četrdesetodnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresora i podstaklo okončanje rata", rekao je on.

Zelenski je takođe izvestio da SBU već nekoliko meseci zaredom pokazuje visoke performanse u zaštiti ukrajinskih položaja na frontu zahvaljujući korišćenju dronova različitih tipova.

"Alfa Centralni vojni okrug je lider po broju žrtava među osobljem i tehnikom okupacionih snaga", dodao je.

Kurir.rs/Agencije

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