ZELENSKI: Počinje 40-dnevna operacija protiv Rusije kako bi se okončao rat
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiodobrio je "40-dnevnu operaciju uticaja na Rusiju kako bi se podstakao kraj rata".
Zelenski je izvestio da je saslušao izveštaj general-majora Jevgenija Hmare o planu sankcija dugog dometa, sankcijama srednjeg dometa i rezultatima Službe bezbednosti Ukrajine, tačnije Centra za specijalne operacije "Alfa" na frontu.
"Odobrio sam četrdesetodnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresora i podstaklo okončanje rata", rekao je on.
Zelenski je takođe izvestio da SBU već nekoliko meseci zaredom pokazuje visoke performanse u zaštiti ukrajinskih položaja na frontu zahvaljujući korišćenju dronova različitih tipova.
"Alfa Centralni vojni okrug je lider po broju žrtava među osobljem i tehnikom okupacionih snaga", dodao je.
Kurir.rs/Agencije