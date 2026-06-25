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Sjedinjene Američke Države su, po prvi put, odobrile tekst u kojem Vašington sebe prepoznaje ne kao neutralnog posrednika u ratu u Ukrajini, već kao partnera Kijeva, prema izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona tokom brifinga.

Prema Makronovim rečima, ovo se odnosi na četiri ključne oblasti u kojima Sjedinjene Američke Države sada zvanično stoje zajedno sa evropskim partnerima i Ukrajinom.

"Što se tiče Ukrajine, Sjedinjene Američke Države su, po prvi put, odobrile tekst u kojem se navodi da više nisu neutralni posrednik, već stoje uz nas po pitanju podrške teritorijalnom integritetu Ukrajine, pružanja vojne pomoći, energetske podrške i sankcija protiv Rusije", rekao je francuski predsednik.

Makron je ranije definisao ulogu Evrope u pregovorima sa Rusijom, ističući da EU ne može biti neutralni posrednik i da mora učestvovati kao strana koja podržava Ukrajinu.

Takođe je napomenuo da se predsednik SAD Donald Tramp složio sa procenom da Kremlj ne pokazuje nikakvu ozbiljnu želju da se uključi u suštinske pregovore o okončanju rata.