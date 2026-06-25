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Toplotni talas, koji je u Francuskoj počeo 17. juna, izazvao je opterećenje kablova za prenos električne energije, zbog čega je večeras oko 50.000 potrošača ostalo bez struje, saopštio je francuski operater mreže za distribuciju električne energije Enedis.

Enedis je u saopštenju naveo da je u 19.00 sati oko "50.000 potrošača ostalo bez struje nakon incidenata koji su povezani sa izuzetnom vrućinom, uglavnom u Ivelinu - 33.000 potrošača, O-de-Senu - 7.400 i Žirondu - 5.700", prenosi Figaro.

U regionu O-de-Frans, službe hitne medicinske pomoći danas su primile 30 odsto više poziva nego istog dana prošle godine, prema podacima regionalne prefekture.

Zbog "veoma visokih temperatura" na farmi u Sen Iler Kotu pronađeno je 8.500 uginulih pilića a veterinari su upozorili da domaći ljubimci takođe teško podnose vrućinu i da je registrovano povećanje od skoro 10 odsto mortaliteta među životinjama koje su lečene u veterinarskim hitnim službama.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Šef pariske policije najavio je da će zbog toplotnog talasa od sutra, od podneva u Parizu biti zabranjeno konzumiranje alkohola na javnim mestima a da će od sutra u 18 časova biti zabranjena prodaja alkohola.

Prema podacima Meteo-Fransa temperature od 40 stepeni Celzijusa ili više dostignute su ili prekoračene u više od 60 gradskih departmana od 17. juna.

Od približno 1.000 meteoroloških stanica koje su trenutno aktivne, njih 325 u 63 departmana, prvenstveno na zapadu i jugu zemlje, zabeležilo je temperature od 40 stepeni Celzijusa ili više najmanje jedan dan.

U 22 časa, 11 departmana na zapadu i jugozapadu zemlje prešlo je sa crvenog na narandžasti stepen uzbune zbog toplotnog talasa, nakon vrhunca koji je dostignut danas, kada je u 72 departmana u Francuskoj bio proglašen crveni alarm zbog toplotnog talasa, što je rekord od osnivanja ovog sistema 2004. godine.