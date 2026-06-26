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Na Konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, potpisano je 160 sporazuma koji su vredni preko 10 milijardi evra i koji podrazumevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko.

"160 sporazuma koji su potpisani ove godine, vrednih preko 10 milijardi evra, rezultat su svakodnevnog rada predsednika Volodimira Zelenskog i celog ukrajinskog tima", rekla je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ona je kazala da je "ovaj dan još jednom potvrdio, Ukrajina i Evropa imaju zajednički put, zajedničke vrednosti i zajedničku budućnost".

Kako je objavio Ukrinform, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbediće 90 miliona evra za jačanje zaštite energetskog sistema i formiranje rezervi opreme u Ukrajini.

Foto: Andrzej Jackowski/PAP

U Gdanjsku u Poljskoj u četvrtak je počela dvodnevna Međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine, na kojoj učestvovujei delegacija ukrajinske vlade koju predvodi premijerka Julija Sviridenko.

Poljski organizatori konferencije najavili su da se na konferenciji očekuje oko 5.000 učesnika, kao i da je planirano je potpisivanje oko 200 sporazuma, memoranduma i pisama o namerama za saradnju, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski ministar finansija Sergej Marčenko rekao je, na 17. sastanku Upravnog odbora Ukrajinske donorske platforme 2026, koji je održan u Gdanjsku na marginama Međunarodne konferencije o obnovi Ukrajine, da je Ukrajini, kako bi održala finansijsku stabilnost sledeće godine, potrebna kontinuirana, predvidljiva i koordinisana podrška partnera.