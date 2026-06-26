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Deveti kinesko-evroazijski sajam otvoren je 25. juna u Urumčiju, u Sinđijang-Ujgurskoj autonomnoj oblasti, a svečanosti je prisustvovao i tom prilikom održao govor Ding Sjuesijang, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i potpredsednik Vlade Kine.

U svom obraćanju, Ding je istakao da je evroazijski kontinent oduvek bio prostor susreta civilizacija i trgovinske razmene, a da je danas postao ključno područje međunarodne saradnje u okviru zajedničke izgradnje inicijative „Pojas i put“. On je podsetio da je kineski predsednik Si Đinping naglasio značaj negovanja duha Puta svile, širenja oblasti saradnje i podizanja nivoa evroazijske saradnje. Ding je rekao da je Kina poslednjih godina zajedno sa partnerima iz Evroazije sledila principe miroljubive saradnje, otvorenosti i inkluzivnosti, uzajamnog učenja i obostrane koristi, čime je unapređena praktična saradnja u brojnim oblastima i drevni Put svile dobio novi razvojni zamah.

Govoreći o međunarodnoj situaciji, Ding je ocenio da je ona složena i promenljiva, ali da su težnje naroda evroazijskog regiona za mirom, bezbednošću, prosperitetom i zajedničkim razvojem snažnije nego ikada. On je pozvao zemlje regiona da nastave da promovišu duh Puta svile i zajednički doprinose stabilnosti i razvoju regiona i sveta. Tom prilikom izneo je četiri predloga za unapređenje saradnje: Prvo, potrebno je dalje produbljivati strateško povezivanje i jačati koordinaciju politika kako bi se pronašle nove tačke zajedničkih interesa i budućeg razvoja. Drugo, neophodno je proširivati otvaranje na visokom nivou, smanjivati trgovinske barijere i stvarati povoljnije okruženje za regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju.

Treće, treba unaprediti infrastrukturnu povezanost kako bi se olakšao protok ljudi, robe, tehnologije i kapitala. Četvrto, potrebno je ubrzati razvoj novih kvalitetnih produktivnih snaga i podsticati tehnološke inovacije radi izgradnje otpornijih industrijskih i lanaca snabdevanja. Ding je naglasio da je Sinđijang, pod vođstvom Komunističke partije Kine i uz podršku kineskog naroda, ostvario istorijska dostignuća u svim oblastima razvoja. On je dodao da će kineska vlada nastaviti da podržava Sinđijang u istraživanju modela visokokvalitetnog razvoja u skladu sa lokalnim karakteristikama i ubrzavanju izgradnje ključnog područja Ekonomskog pojasa Puta svile. Pre ceremonije otvaranja, Ding Sjuesijang je obišao izložbene paviljone sajma.

Tokom 24. i 25. juna sastao se i sa liderima Kazahstana, Kirgistana i Pakistana, sa kojima je razmenio mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa. Ding je tom prilikom istakao da je Kina spremna da dodatno unapredi političko međusobno poverenje sa svim partnerima, pruži uzajamnu podršku u pitanjima od ključnog interesa, proširi praktičnu saradnju u različitim oblastima, ojača kulturne razmene i unapredi koordinaciju u multilateralnim okvirima. Strani lideri čestitali su održavanje sajma, visoko ocenili ulogu Kine u promovisanju regionalnog i globalnog mira i razvoja i izrazili spremnost da zajedno sa Kinom unaprede visokokvalitetan razvoj inicijative „Pojas i put“, prodube saradnju u oblastima ekonomije, trgovine, investicija i infrastrukture, kao i da bilateralne odnose podignu na viši nivo.