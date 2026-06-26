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Kijev i nekoliko regiona Ukrajine ponovo su u ranim jutarnjim satima u petak stavljeni pod uzbunu zbog vazdušne opasnosti, nakon što je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo na pretnju od balističkih raketa iz severoistočnog pravca.

Gradska vojna uprava Kijeva pozvala je stanovnike da preduzmu mere bezbednosti i odmah se upute u skloništa.

Prema navodima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, postojala je opasnost od mogućeg lansiranja balističkih raketa sa severoistoka. Vojska je kasnije saopštila da se jedna raketa kretala ka gradu Kremenčuku.

Oko 02:53 časa po lokalnom vremenu, ukrajinske vlasti ponovo su upozorile na balističku pretnju glavnom gradu.

Ranije eksplozije u Kijevu

Novo upozorenje usledilo je nakon eksplozija koje su se kasno u četvrtak čule u Kijevu, kada je Ratno vazduhoplovstvo takođe upozorilo na raketnu pretnju.

Prema lokalnim izveštajima, dve osobe su povređene nakon što su na njih pali delovi oborenih projektila ili krhotine.

Zvaničnici su ponovo apelovali na građane da ne ignorišu sirene za vazdušnu opasnost, upozoravajući da balističke pretnje ostavljaju veoma malo vremena za pronalaženje zaklona, piše Kijev post.

Dronovi pogodili Moskvu, Krim i rusku fabriku hemikalija

Dronovi su tokom noći, u ranim jutarnjim satima, napali više regiona Rusije, uključujući Moskvu i okolinu glavnog grada, dok su eksplozije prijavljene i u blizini velike hemijske fabrike u Tulskoj oblasti, kao i na Krimu.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin saopštio je da je protivvazdušna odbrana počela da dejstvuje oko 02:30 časova, tvrdeći da su dronovi oboreni dok su se približavali ruskoj prestonici.

- Stručnjaci hitnih službi rade na mestima gde su pali ostaci oborenih letelica - rekao je Sobjanjin.

Do 05:20 časova po kijevskom vremenu, gradonačelnik Moskve je tvrdio da je ukupno oboreno 36 dronova. Privremena ograničenja uvedena su i na moskovskim aerodromima Domodedovo, Vnukovo i Šeremetjevo, gde su poletanja i sletanja bila dozvoljena samo uz posebna odobrenja.

Napadnuta hemijska fabrika "Azot"

Ruski kanali za praćenje događaja izvestili su i o velikom napadu dronovima na hemijsku fabriku "Azot" u Novomoskovsku, u Tulskoj oblasti.

Prema lokalnim izveštajima, u gradu su se nekoliko sati čule eksplozije i zujanje dronova. Stanovnici su prijavili i neobičan miris amonijaka u vazduhu, kao i probleme sa snabdevanjem električnom energijom.

Guverner Tulske oblasti Dmitrij Miljajev kasnije je potvrdio da je region bio meta napada dronovima.

"Azot" je jedno od najvećih hemijskih preduzeća u Rusiji. Među njegovim glavnim proizvodima nalaze se mineralna đubriva, amonijak, azotna kiselina, metanol i drugi hemijski proizvodi.

Prema navodima, fabrika se koristi i za proizvodnju sirovina koje se isporučuju vojnim fabrikama za proizvodnju eksploziva i municije. Ovo postrojenje već je bilo meta napada dronovima u noći između 13. i 14. juna, kada je u fabrici izbio požar.

Eksplozije i na Krimu

Tokom noći eksplozije su prijavljene i na teritoriji Krima. Prema navodima kanala koji prate situaciju, detonacije su se čule u blizini trajektnog prelaza kod Kerča. Stanovnici su kasnije prijavili da se u vazduhu osećao miris paljevine.

Područje Kerča ima veliki strateški značaj za rusku vojnu logistiku, jer predstavlja ključnu vezu između Krima i teritorije Rusije.