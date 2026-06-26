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U dva razorna zemljotresa koja su juče pogodila Venecueluza sada je poginulo najmanje 235 ljudi, a povređeno ih je najmanje 4.300. Više od 50.000 ljudi vode se kao nestali.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Snimci iz vazduha, napravljeni iz helikoptera juče rano ujutru, pokazuju razmere štete u priobalnim gradovima Majketija i La Gvaira na severu Venecuele, nakon dva snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru, koji su juče pogodili područje zapadno od Karakasa. Čini se da je većina, ako ne i sve višespratnice, pretrpela teška konstruktivna oštećenja, a mnoge su se srušile.

Zbog toga su desetine, ako ne i stotine hiljada ljudi širom severne Venecuele verovatno ostale bez krova nad glavom, hrane i vode.

Na društvenoj mreži "Iks" objavljen je novi snimak zemljotresa u La Gvairi.

General američkih marinaca stigao u Karakas, vodiće vojnu podršku

General-major Korpusa marinaca SAD Kevin Dž. Džarad stigao je u Karakas. On će predvoditi i koordinisati vojnu podršku Sjedinjenih Američkih Država nakon zemljotresa.

Spasioci traže preživele koristeći mobilne telefone umesto baterijskih lampi

Na društvenim mrežama i u medijima pojavili su se dramatični snimci koji otkrivaju potpuni kolaps i nemoć venecuelanskih hitnih službi nakon razornih zemljotresa. Na njima se vide spasilački timovi koji u mraku pretražuju ruševine koristeći mobilne telefone kao baterijske lampe.

Ovi prizori ogolili su surovu stvarnost na terenu – nakon godina teške ekonomske krize, državne službe nemaju ni najosnovniju opremu za reagovanje u vanrednim situacijama, a kamoli tešku mehanizaciju i napredne uređaje za pronalaženje preživelih ispod tona betona.

Upravo zbog tog ozbiljnog nedostatka opreme, dolazak najavljene međunarodne pomoći i specijalizovanih stranih timova biće presudan u trci s vremenom.

Stiže međunarodna pomoć

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado napisala je na društvenoj mreži "Iks":

- Moje srce, moj beskrajni zagrljaj i moje molitve su uz svaki venecuelanski dom u ovim trenucima strepnje.

Privremena predsednica Delsi Rodrigezpotvrdila je da spasioci tragaju za preživelima i da pomoć stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, Dominikanske Republike, Salvadora, Meksika i Katara.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Sjedinjene Američke Države obećale su pomoć u vrednosti od 150 miliona dolara, dok američka vojska šalje transportne brodove i avione kao podršku timovima za potragu i spasavanje.

Ova katastrofa predstavlja prvi test novih odnosa između Venecuele i SAD otkako je američki predsednik Donald Trampu januaru naredio hapšenje bivšeg predsednika Nikolasa Madura.

Tramp spreman da pomogne

Tramp je izjavio da je naložio svojoj administraciji da se "pripremi za brzo delovanje".

- Dva snažna zemljotresa koja su upravo pogodila veliki narod Venecuele imaju ogromne razmere i za sobom su ostavila razoran broj poginulih - napisao je na društvenoj mreži Truth Social.

- SAD su spremne, voljne i sposobne da pomognu! - dodao je.

Državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da SAD "odmah šalju timove za potragu i spasavanje".

U Venecuelu stiglo 188 spasilaca iz Salvadora

Sjedinjene Američke Države od zemljotresa koji je pogodio Venecuelu prekjuče uveče predvode vojnu i humanitarnu pomoć toj zemlji.

I druge države regiona obećale su pomoć za oporavak, među njima i Salvador.

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez objavila je fotografije timova koji su tokom noći stigli iz te latinoameričke zemlje.

Navela je da je gotovo 188 spasilaca iz Salvadora stiglo sa zalihama kako bi se priključili akcijama potrage i spasavanja i pružili pomoć porodicama pogođenim katastrofom.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Počele pljačke

Lokalni mediji počeli su da izveštavaju o pljačkama u pojedinim područjima koja su najteže pogođena zemljotresom.

Prema dostupnim informacijama, u gradu La Gvaira, jednom od najteže stradalih, desetine ljudi su tokom noći opljačkale više prodavnica i poslovnih objekata.

Kako navode lokalni mediji, ljudi su se penjali na krovove urušenih zgrada i prelazili preko teško oštećenih i ispucalih saobraćajnica kako bi ušli u objekte iz kojih su odnosili hranu, lekove, ali i kućne aparate poput televizora, mašina za pranje veša i klima-uređaja.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Novinska agencija EFE izvestila je da su njeni novinari obišli jedan od opljačkanih objekata, gde su zatekli potpuno ispražnjene police.