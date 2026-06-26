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„Skalabilne inovacije“ postale su ključna tema ovogodišnjeg Letnjeg foruma u Davosu, a Kina predstavlja izuzetno pogodno okruženje za njihov razvoj. Od 23. do 25. juna, više od 1.700 učesnika iz preko 90 zemalja i regiona okupilo se u Dalijanu kako bi razgovarali o ovoj temi na Letnjem forumu u Davosu 2026. godine i razmotrili nove pravce globalne saradnje u oblasti naučnih i tehnoloških inovacija.

U obraćanju na ceremoniji otvaranja foruma, kineski premijer Li Ćijang predstavio je svetu dostignuća Kine u oblasti inovacija, istakavši da su inovacije ključni pokretač dugoročnog ekonomskog rasta i stabilnog razvoja zemlje. Forum je, kako je ocenio, poslao jasan signal da je Kina spremna da sa svetom deli svoj inovacioni potencijal.

Prema izveštaju „Globalni indeks inovacija 2025“, Kina se prvi put našla među deset najinovativnijih ekonomija sveta, dok već tri godine zaredom zauzima prvo mesto po broju 100 vodećih inovacionih klastera. Broj kompanija koje posluju u oblasti veštačke inteligencije u Kini tokom 2025. godine premašio je 6.000, a očekuje se da će vrednost ove industrije dostići više od 1,2 biliona juana. Na najnovijoj listi „zvezda aplikacija veštačke inteligencije“, koju je objavio Svetski ekonomski forum, više od polovine odabranih primera dolazi iz Kine.

Za kompanije širom sveta razvoj kineskih inovacija otvara nove mogućnosti za ulaganja i tehnološki razvoj, dok globalnoj ekonomiji donosi pristupačnije napredne tehnologije i ravnomerniju raspodelu koristi od tehnološkog napretka.

Kina nastavlja da promoviše otvorenost u oblasti inovacija kako bi što više zemalja, posebno država u razvoju, moglo da koristi nove tehnologije i proizvode, čime se doprinosi rešavanju brojnih izazova globalnog razvoja.

Činjenice potvrđuju da kineske inovacije svetu ne donose pretnju, već nove mogućnosti.