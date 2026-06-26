Slušaj vest

Rusija, jedan od najvećih svetskih proizvođača nafte, uvela je niz ograničenja na prodaju benzina širom zemlje. Problemi sa domaćim snabdevanjem nastali su zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije, skladišta i logističku infrastrukturu.

Stojeći na benzinskoj pumpi u Moskvi, taksista Safarali Nazarov rekao je da je toliko frustriran zbog čekanja u redu za gorivo da je razmišljao da da otkaz. Na pumpi je svoj red čekalo oko 15 vozila.

1/5 Vidi galeriju Moskovljani o nestašici goriva u ruskoj prestonici Foto: screenshot X

- Čekamo u redu sat, sat i po. Vreme je da damo otkaz i odemo - rekao je 55-godišnji Nazarov za AFP, prenosi Channels TV.

Najneverovatnije u celoj priči je to što su Moskovljani potpuno šokirani onim što se dešava u ruskoj prestonici, a društvene mreže prepune su komentara i snimaka ljudi koji se pitaju šta se događa.

Nekoliko regiona uvelo je racionalizaciju potrošnje goriva, dok su pojedine benzinske pumpe zatvorene zbog nedostatka zaliha ili zato što su ostale bez goriva. Rusija je ograničila izvoz, a trgovcima je naloženo da dostave podatke o dostupnosti goriva na benzinskim pumpama kako bi država mogla da pripremi odgovor na krizu.

Nazarov tvrdi da je situacija van Moskve još gora.

- Odvezete se 200 kilometara od Moskve i ne daju vam više od 10 litara. Na nekim mestima uopšte ne daju gorivo - objašnjava taksista.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade na ruska energetska postrojenja, nastojeći da ugrozi ključne izvore prihoda Kremlja. Zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak rekao je ove nedelje predsedniku Vladimiru Putinu da nestašica goriva "nije jednostavan problem", ali da je "pod kontrolom".

Krimsko poluostrvo, gde je građanima potpuno zabranjena kupovina benzina, kao i jug Rusije, najteže su pogođeni nestašicom. Novinari u sredu su primetili duge redove na nekoliko benzinskih pumpi. Neke od njih ograničile su prodaju na 30 litara po osobi.