Slušaj vest

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa obavestila je Kongres o planu da Turskoj proda desetine mlaznih motora u vrednosti većoj od 700 miliona dolara, preneo je danas Rojters.

Prema zvaničnom obaveštenju Stejt departmenta, SAD su spremne da odobre izvoz motora, uzimajući u obzir političke, vojne, ekonomske i bezbednosne faktore, kao i pitanja ljudskih prava i kontrole naoružanja.

Odluka je usledila uoči NATO samita u Ankari 7. i 8. jula, i predstavlja, kako se ocenjuje, važan signal prema Ankari i turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Motore proizvodi kompanija "Dženeral elektrik", a oni su namenjeni za turski borbeni avion KAAN.

Kongres ima rok od 15 dana da eventualno podnese rezoluciju o blokadi prodaje, ali takva mera bi morala da prođe oba doma, uz mogućnost predsedničkog veta.

Pojedini američki poslanici izrazili su protivljenje, posebno zbog toga što Turska poseduje ruski sistem PVO S-400, što je ranije već dovelo do tenzija sa Vašingtonom i isključenja Ankare iz programa aviona F-35.

Ne propustitePlanetaMOSKOVLJANI BESNI! Kruže nestvarni snimci, čekanje u redovima za gorivo traje satima: "Ovo se zaista dešava, neke pumpe su zatvorene, dajemo otkaz" (FOTO/VIDEO)
moskovljani.jpg
PlanetaDAN POSLE RAZORNIH ZEMLJOTRESA! Horor prizor iz vazduha, grad skoro sravnjen sa zemljom, spasioci nemaju baterijske lampe, počele PLJAČKE na svakom koraku!
Venecuela zemljotres.jpg
PlanetaBRUTALNA RAZMENA UDARA, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Opšta UZBUNA u Kijevu, prete balistički napadi, dronovi se obrušavaju na Moskvu i Krim, pogođena KLJUČNA fabrika!
Kijev Ukrajina Rusija (1).jpg
PlanetaRUBIO: "Amerika ne želi sporazum s Iranom po svaku cenu"
profimedia-1104487133.jpg