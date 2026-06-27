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Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa obavestila je Kongres o planu da Turskoj proda desetine mlaznih motora u vrednosti većoj od 700 miliona dolara, preneo je danas Rojters.

Prema zvaničnom obaveštenju Stejt departmenta, SAD su spremne da odobre izvoz motora, uzimajući u obzir političke, vojne, ekonomske i bezbednosne faktore, kao i pitanja ljudskih prava i kontrole naoružanja.

Odluka je usledila uoči NATO samita u Ankari 7. i 8. jula, i predstavlja, kako se ocenjuje, važan signal prema Ankari i turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu.

Motore proizvodi kompanija "Dženeral elektrik", a oni su namenjeni za turski borbeni avion KAAN.

Kongres ima rok od 15 dana da eventualno podnese rezoluciju o blokadi prodaje, ali takva mera bi morala da prođe oba doma, uz mogućnost predsedničkog veta.