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Američki Vrhovni sud doneo je odluku kojom administraciji Donalda Trampa omogućava da odmah ukine humanitarnu zaštitu za oko 350.000 Haićana i 6.000 Sirijaca koji legalno žive u Sjedinjenim Američkim Državama, čime se otvara put njihovoj deportaciji.

Presuda, doneta većinom od 6 prema 3 glasa, poništava odluke nižih sudova i predstavlja veliku pobedu za Trampovu imigracionu politiku, piše Euronews.

Odlukom u predmetu Mulin protiv Doe, konzervativna većina sudija dala je imigracionim vlastima praktično neograničena ovlašćenja da ukinu program Privremenog zaštićenog statusa (TPS), ocenivši da sudovi nemaju osnov da intervenišu.

Ovo je najnovija u nizu pobeda koje je Trampova administracija ostvarila pred Vrhovnim sudom po pitanju imigracije, a doneta je istog dana kada je sud doneo i posebnu odluku kojom je otvoren put za ponovno uvođenje politike ograničavanja pristupa tražilaca azila.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju Foto: Mark Schiefelbein/AP

Šta je TPS i ko gubi zaštitu?

Privremeni zaštićeni status (TPS)program je koji je američki Kongres uspostavio 1990. godine kako bi zaštitio migrante od deportacije kada su njihove matične zemlje pogođene ratom ili prirodnim katastrofama. Trenutno obuhvata oko 1,3 miliona ljudi iz 17 država.

Haićanima je ovaj status prvi put odobren 2010. godine nakon razornog zemljotresa, a zaštita je više puta produžavana zbog nasilja bandi koje je raselilo više od milion ljudi unutar zemlje. Sirijci su TPS dobili 2012. godine, nakon izbijanja građanskog rata.

Od povratka u Belu kuću u januaru 2025. godine, Trampova administracija nastoji da ukine TPS za 13 od ukupno 17 država obuhvaćenih programom. Odluka doneta u četvrtak daje tim naporima, koje su prethodno blokirali niži sudovi, jasan pravni osnov.

Presuda utiče i na preostale četiri zemlje koje i dalje imaju aktivan TPS status - Salvador, Liban, Sudan i Ukrajinu - čija zaštita treba da bude obnovljena kasnije ove godine. Američki Stejt department trenutno ne preporučuje putovanja na Haiti i u Siriju zbog rasprostranjenog nasilja, kriminala, terorizma i otmica.

1/12 Vidi galeriju Masovni protesti izbili su širom Amerike protiv imigracione politike Donalda Trampa, a posebno su eskalirali u sukobe većih razmera nakon što je službenik ICE (Imigracione službe) ubio 37-godišnju ženu u Mineapolisu. Foto: Charlie Riedel/AP

Sud podeljen po ideološkim linijama

Obrazlažući odluku u ime šestoročlane konzervativne većine, sudija Semjuel Alito naveo je da imigracione vlasti imaju isključivo i neograničeno pravo da ukidaju TPS status. To znači da sudije ne mogu da blokiraju ukidanje zaštite čak ni kada niži sudovi procene da je takva odluka verovatno nezakonita.

Alito je odbacio i tvrdnje da pogrdne izjave koje je Tramp iznosio o haićanskim migrantima, uključujući tvrdnje iz predsedničke kampanje 2024. godine da "Haićani otimaju i jedu kućne ljubimce", predstavljaju dokaz rasne pristrasnosti. Ocenio je da su ti komentari "nedovoljni da pokažu da je ukidanje statusa Haićanima zasnovano na rasnoj pripadnosti haićanskog naroda".

Sudija Elena Kagan bila je veoma oštra u izdvojenom mišljenju.

Dokazi koji su predočeni uključuju izjave predsednika koje su toliko odbojne i rasno obojene da većina sudija odbija čak i da ih citira u pisanoj odluci - napisala je, dodajući da će presuda dovesti do toga da će "stotine hiljada života biti iščupano iz korena, uglavnom trajno".

1/16 Vidi galeriju Haiti Foto: Profimedia, Printscreen/Youtube



"Porodice žive u neizvesnosti"

Advokati haićanskih korisnika TPS-a upozorili su da će presuda "direktno dovesti do toga da hiljade nevinih ljudi stradaju nasilnom i potpuno nepotrebnom smrću".

Pozvali su Senat da usvoji dvostranački predlog zakona koji je Predstavnički dom izglasao u aprilu, a kojim bi zaštita od deportacije za Haićane bila produžena. Predlog je trenutno blokiran u Senatu.

Porodice su ovde, deca idu u školu, roditelji rade, ljudi svakodnevno odlaze na posao, a Vrhovni sud je sada, čini se, jednostavno zaustavio sve to i ostavio ljude u potpunoj neizvesnosti - rekao je Viles Dorsenvil, direktor haićanskog centra za podršku u Springfildu, u saveznoj državi Ohajo.

Predsednik i izvršni direktor organizacije NAACP Derik Džonson ocenio je odluku kao "razornu izdaju haićanskih porodica koje godinama žive, rade i doprinose ovoj zemlji".

Organizacija FWD.us upozorila je da će, osim humanitarnih posledica, odluka imati i ozbiljne ekonomske efekte. Oko 200.000 Haićana sa TPS statusom deo je američke radne snage, među njima oko 15.000 poljoprivrednih radnika i 13.000 medicinskih sestara, koji američkoj ekonomiji doprinose sa procenjenih 5,9 milijardi dolara.

1/9 Vidi galeriju Sirija Foto: Printscreen, AP Hussein Malla, Shutterstock, EPA Bilal Al Hammoud

Administracija pozdravila "pobedu vladavine prava"

Glavni pravni savetnik Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) Džejms Persival pozdravio je odluku.

- Slovo "P" u skraćenici TPS znači privremeni status, ali su mnoge od tih zaštita postale de fakto amnestija. Ovo je pobeda vladavine prava i zdravog razuma - rekao je. Administracija dosledno tvrdi da ni Haiti ni Sirija više ne zahtevaju trajnu zaštitu.

U sudskim podnescima navodi se i slučaj četiri Haićanke koje su deportovane u februaru, a kasnije pronađene obezglavljene, što su advokati naveli kao primer smrtonosne opasnosti kojoj su njihovi klijenti izloženi po povratku.

Odluka od četvrtka predstavlja najznačajniju pravnu pobedu administracije u kampanji za ukidanje TPS-a. Vrhovni sud je ranije već dozvolio ukidanje zaštite za državljane Venecuele.

1/8 Vidi galeriju Demonstracije protiv Trampove imigracione politike Foto: AP Photo/Ben Curtis, AP Dan Busey

Haiti i Sirija obuhvaćeni su i proširenom zabranom putovanja koju je administracija uvela prošlog juna, a potom u decembru proširila na još 20 zemalja.

Za sirijske korisnike TPS-a, od kojih su mnogi stigli u SAD tokom ili nakon višegodišnjeg građanskog rata, budućnost je sada krajnje neizvesna.