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Zemlje širom sveta, uključujući SAD, Iran i Kubu, pomoći će u spasilačkim operacijama u Venecueli nakon dva uzastopna razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koja su pogodila južnoameričku zemlju.

Prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 235 ljudi, povređeno barem 4.300 osoba, a više od 50.000 je nestalih.

Značajnu štetu pretrpeli su venecuelanska prestonica Karakas, kao i područja širom severa zemlje.

Tomaso dela Longa, portparol Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kazao je da je zemljotres usledio nakon niza izazova sa kojima se Venecuela već suočila, što je dodatno otežalo način na koji je zemlja bila u stanju da odgovori na ovu katastrofu.

Foto: JEFFREY MCWHORTER/EPA

On je rekao je da su ekonomska kriza, poplave i niz zdravstvenih problema nedavno pogodili tu zemlju.

- Govorimo o sistemu koji je u nekim delovima već bio, ako ne slab, onda pod pritiskom više ograničenja i izazova. Ako pogledate broj povređenih, samo da navedem primer, taj broj bi preopteretio svaki zdravstveni sistem - naveo je Dela Longa.

Marko Rubio, američki državni sekretar, kazao je juče da će SAD pružiti odgovor na nivou "cele vlade".

- Biće veliki, biće brz i biće efikasan - rekao je šef Stejt departmenta novinarima tokom posete Bahreinu, rekavši da će američko Ministarstvo rata igrati "veliku logističku ulogu" i upozorivši na ključni period od 48 sati za izvlačenje zatrpanih ljudi iz ruševina.

Foto: CARLOS LEMOS/EFE

Od Amerike 150 miliona dolara pomoći

Više zemalja je obećalo da će pomoći u akcijama spasavanja, a Amerika je najavila 150 miliona dolara pomoći.

Iz Pentagona je saopšteno da američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spasavanje i "operacije brze pomoći".

- Kubanski zdravstveni radnici su već bili na licu mesta - kazao je Bruno Rodrigez, ministar spoljnih poslova Kube, dodavši da su oni "u potpunosti mobilisani i pružaju medicinske usluge pogođenom stanovništvu".

Foto: Ronald Peña R/EFE

Akrivirala se i Evropa

Holandija je saopštila da će izdvojiti oko dva miliona evra za slanje spasilačkog tima sa ljudima, psima tragačima i opremom.

I Španija i Francuska su saopštile da će poslati desetine spasilaca, a Nemačka je obećala šest vojnih transportnih aviona.

Pridružila im se Švajcarska, koja je obećala timove za hitne situacije i spasilačke pse.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, objavio je "spremnost Irana da pruži svaku potrebnu pomoć u operacijama pomoći i spasavanja", izražavajući "solidarnost sa vladom i narodom Venecuele".

Kina je takođe saopštila da je spremna da pošalje sve što je potrebno.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Tom Flečer, zamenik generalnog sekretara UN za humanitarne poslove, kazao je da su specijalizovani spasilački timovi na putu ka Venecueli kako bi pomogli u potrazi za preživelima.

On je rekao je da su "solidarnost i praktične ponude iz regiona i šire izvanredne".

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

- Naredni dani će zahtevati ogroman kolektivni napor da se podrži odgovor koji predvodi vlada (Venecuele) i pomogne zajednicama... Održiva međunarodna podrška humanitarnim organizacijama koje reaguju na terenu je neophodna i hitno potrebna - poručio je Flečer.

Nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu i koji su bili najjači u toj zemlji još od 1900. godine, spasioci i lokalno stanovništvo penjali su se u mraku preko srušenih stambenih zgrada kako bi tražili preživele i izvlačili ljude iz ruševina.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP