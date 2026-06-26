KONAČNO DOBRA VEST, VENECUELA "UJEDINILA" ZAKLETE NEPRIJATELJE! Amerika, Iran i Kuba pomažu nakon zemljotresa, Pentagon šalje avione i brodove, ali NE ZA RAT
Zemlje širom sveta, uključujući SAD, Iran i Kubu, pomoći će u spasilačkim operacijama u Venecueli nakon dva uzastopna razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 stepena Rihterove skale koja su pogodila južnoameričku zemlju.
Prema poslednjim podacima, poginulo najmanje 235 ljudi, povređeno barem 4.300 osoba, a više od 50.000 je nestalih.
Značajnu štetu pretrpeli su venecuelanska prestonica Karakas, kao i područja širom severa zemlje.
Tomaso dela Longa, portparol Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kazao je da je zemljotres usledio nakon niza izazova sa kojima se Venecuela već suočila, što je dodatno otežalo način na koji je zemlja bila u stanju da odgovori na ovu katastrofu.
On je rekao je da su ekonomska kriza, poplave i niz zdravstvenih problema nedavno pogodili tu zemlju.
- Govorimo o sistemu koji je u nekim delovima već bio, ako ne slab, onda pod pritiskom više ograničenja i izazova. Ako pogledate broj povređenih, samo da navedem primer, taj broj bi preopteretio svaki zdravstveni sistem - naveo je Dela Longa.
Marko Rubio, američki državni sekretar, kazao je juče da će SAD pružiti odgovor na nivou "cele vlade".
- Biće veliki, biće brz i biće efikasan - rekao je šef Stejt departmenta novinarima tokom posete Bahreinu, rekavši da će američko Ministarstvo rata igrati "veliku logističku ulogu" i upozorivši na ključni period od 48 sati za izvlačenje zatrpanih ljudi iz ruševina.
Od Amerike 150 miliona dolara pomoći
Više zemalja je obećalo da će pomoći u akcijama spasavanja, a Amerika je najavila 150 miliona dolara pomoći.
Iz Pentagona je saopšteno da američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spasavanje i "operacije brze pomoći".
Zemlje Latinske Amerike, uključujući Meksiko, Brazil, El Slvador, Ekvador, Dominikansku Republiku i Kubu, takođe su ponudile solidarnost i pomoć.
- Kubanski zdravstveni radnici su već bili na licu mesta - kazao je Bruno Rodrigez, ministar spoljnih poslova Kube, dodavši da su oni "u potpunosti mobilisani i pružaju medicinske usluge pogođenom stanovništvu".
Akrivirala se i Evropa
Holandija je saopštila da će izdvojiti oko dva miliona evra za slanje spasilačkog tima sa ljudima, psima tragačima i opremom.
I Španija i Francuska su saopštile da će poslati desetine spasilaca, a Nemačka je obećala šest vojnih transportnih aviona.
Pridružila im se Švajcarska, koja je obećala timove za hitne situacije i spasilačke pse.
Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, objavio je "spremnost Irana da pruži svaku potrebnu pomoć u operacijama pomoći i spasavanja", izražavajući "solidarnost sa vladom i narodom Venecuele".
Kina je takođe saopštila da je spremna da pošalje sve što je potrebno.
Tom Flečer, zamenik generalnog sekretara UN za humanitarne poslove, kazao je da su specijalizovani spasilački timovi na putu ka Venecueli kako bi pomogli u potrazi za preživelima.
On je rekao je da su "solidarnost i praktične ponude iz regiona i šire izvanredne".
- Naredni dani će zahtevati ogroman kolektivni napor da se podrži odgovor koji predvodi vlada (Venecuele) i pomogne zajednicama... Održiva međunarodna podrška humanitarnim organizacijama koje reaguju na terenu je neophodna i hitno potrebna - poručio je Flečer.
Nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu i koji su bili najjači u toj zemlji još od 1900. godine, spasioci i lokalno stanovništvo penjali su se u mraku preko srušenih stambenih zgrada kako bi tražili preživele i izvlačili ljude iz ruševina.
Potresi su se dogodili u vreme kada je za 7,9 miliona ljudi u Venecueli već bila neophodna humanitarna pomoć, što je skoro 28 od od 28,5 miliona stanovnika te zemlje.
(Kurir.rs/The Guardian/BBC/Preveo i priredio: N. V.)