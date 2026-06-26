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Obilne kiše nastavile su da padaju širom južnog Japana u petak, dok se dve tropske oluje približavaju, a sezonski kišni front i dalje zadržava nad zemljom.

Prognozira se da će se padavine pojačati u zapadnim i istočnim delovima Japana do nedelje, jer bi dve oluje, Mekhala i Higos, mogle da stignu do kopna u subotu.

Jake kiše mogle bi da utiču na saobraćaj širom zemlje tokom vikenda, a Železnica centralnog Japana saopštila je da bi na liniji Tokaido- Šinkansen moglo da bude kašnjenja ili bi mogla da bude obustavljena u subotu.

1/11 Vidi galeriju Nevreme u Japanu Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

Železnica istočnog Japana izdala je upozorenja da bi moglo da dođe do kašnjenja na redovnim železničkim linijama u subotu i nedelju.

Sezonski kišni front se u petak zadržao nad kopnenim delom Japana, a grad Aso u prefekturi Kumamoto bio je najteže pogođen, nakon što je zabeležio ukupno 167,5 milimetara kiše tokom 12 sati padanja do 11 časova.

Maibara u prefekturi Šiga imala je 144 mm u približno istom periodu, što predstavlja najjače padavine u junu otkako se vodi evidencija u tom gradu.

Japanska meteorološka agencija izdala je svoje drugo najviše upozorenje (nivo 4) zbog mogućih klizišta u prefekturama Jamaguči, Fukuoka i Oita, pozivajući stanovnike da budu u pripravnosti.

Avio-kompanije "All Nippon Airways" i "Japan Airlines" otkazale su letove koji polaze ili sleću na aerodrome širom zemlje, od Okinave i regiona Kjušu do oblasti Tohoku.

Kiša je uticala i na proizvodnju u Tojoti i Nisanu, koji su privremeno obustavili proizvodne linije u fabrikama u prefekturi Fukuoka između četvrtka popodne i petka.

Region Tokai očekuje do 300 mm kiše za 24 sata do subote u podne, dok se u regionima Kinki i Šikoku prognozira do 200 mm. Agencija predviđa 150 mm u regionu Kanto u istom periodu, i još 150 mm do nedelje u podne.

Oluja Mekhala u petak popodne nalazila se na oko 200 kilometara zapado-jugozapadno od Amami ostrva, krećući se brzinom od 15 km/h, dok se Higos kreće ka severu iz pravca južnog Japana.

Kako se dve tropske oluje približavaju jedna drugoj i kopnenom delu Japana, može doći do atmosferskog fenomena poznatog kao Fudživara efekat, u kojem se oluje mogu razdvojiti, kretati jedna za drugom ili se čak spojiti u jednu, što dodatno otežava prognozu narednih dana.

Vlasti su upozorile na opasnost od klizišta, poplava i nabujalih reka pa su naredile evakuaciju 2,2 miliona ljudi.