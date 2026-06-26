IZVEDEN JEDAN OD NAJMASOVNIJIH NAPADA NA RUSIJU! PVO oborila čak 660 dronova, UNIŠTENA VOJNA BAZA na Krimu, počela je 40-dnevna kampanja Zelenskog! (VIDEO)
Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 660 ukrajinskih dronova tokom noći između četvrtka i petka, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi, što je jedan od najvećih zabeleženih brojeva od početka sukoba.
Dronovi u više od desetak regiona
Dronovi su uništeni u više od desetak regiona, uključujući Moskovsku oblast, Krimsko poluostrvo, kao i Crno i Azovsko more, saopštilo je ministarstvo.
Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, presretnuto je najmanje 47 dronova koji su se kretali ka glavnom gradu.
- Specijalisti hitnih službi rade na mestima pada - napisao je Sobjanjin na Telegramu, bez navođenja žrtava ili materijalne štete.
Na Krimu su ukrajinski dronovi izazvali eksplozije u ruskoj bazi za dronove pokraj Kerča, javljaju OSINT kanali na društvenim mrežama.
Oštećena kuća, povređena žena
"Masovni" napad dronovima pogodio je i Tulski region, oko 180 kilometara južno od Moskve, potvrdio je regionalni guverner Dmitrij Milajev.
- Privatna kuća je oštećena u zaseoku u okrugu Ščekino, a jedna žena je povređena - naveo je Milajev na Telegramu.
Cilj je energetska infrastruktura
Poslednjih meseci Ukrajina je pojačala kampanju napada bespilotnim letelicama dugog dometa na Rusiju, sa posebnim fokusom na energetsku infrastrukturu, u pokušaju da Kremlju uskrati važan izvor prihoda za finansiranje ratnih operacija.
Prošle nedelje ukrajinski napad izazvao je veliki požar u naftnoj rafineriji jugoistočno od Moskve.
Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je u četvrtak, nakon konsultacija sa šefom državne bezbednosne službe o napadima na ruske ciljeve, da je odobrio 40-dnevnu kampanju sa ciljem da se podstakne Rusija da okonča rat protiv Kijeva.
(Kurir.rs/Index.hr)