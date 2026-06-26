porodica i organizacije nastoje da je spasu iz dubaija

porodica i organizacije nastoje da je spasu iz dubaija

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Britanska influenserka Bruk Džordž (23)kojoj preti moguća smrtna kazna zbog ubistva u Dubaiju tvrdi da su je naterali da se skine gola pred muškim čuvarima u jednom od najzloglasnijih zatvora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Bruk Džordž (23) optužena je da je nožem usmrtila Bila Trebija, sa kojim je, prema navodima, bila u vezi nakon što su se upoznali na internetu. Bivša radnica lanca "Džon Levis" otputovala je u glamurozni grad u Persijskom zalivu sa 26-godišnjim muškarcem nakon što su se upoznali na Fejsbuku. Bruk tvrdi da ju je Bil više puta napao i da je nož iz kuhinje uzela isključivo u samoodbrani.

1/7 Vidi galeriju Britanska influenserka Bruk Džordž Foto: Društvene Mreže

Sada je pritvorena u policijskoj stanici Bur Dubai i ako bude osuđena, preti joj smrt streljanjem.

Njena porodica je organizaciji "Detained in Dubai" prijavila "duboko ponižavajući i uznemirujući" trenutak kada je, kako tvrde, bila primorana da se skine gola bez prisustva ženske službenice. Navodno je tokom tog iskustva plakala dok je porodici opisivala traumatičan događaj. Zbog jezičke barijere, Bruk navodi da je dobila vrlo malo informacija o postupku koji se vodi protiv nje.

Prema navodima, bila je primorana da daje izjave bez prisustva advokata.

- U kontaktu smo sa britanskom državljankom pritvorenom u UAE, pružamo podršku njenoj porodici i u kontaktu smo sa lokalnim vlastima - rekao je portparol britanskog Ministarstva spoljnih poslova.

- Bruk tvrdi da je delovala tek nakon što je bila izložena nasilnom napadu i u stvarnom strahu za svoju bezbednost. Ona ne bi trebalo da bude tretirana samo kao optužena osoba, već i kao osoba koja je potencijalno žrtva nasilja, čije tvrdnje i povrede zaslužuju ozbiljnu istragu. Radićemo na tome da njena prava budu zaštićena, da dobije fer suđenje i da se okolnosti ove tragedije nepristrasno ispitaju - rekla je izvršna direktorka organizacije "Detained in Dubai", Rada Stirling.

Bil Trebi i Bruk Džordž Foto: Instagram

Bruk, koja ima skoro 100.000 pratilaca na TikToku, navodi da joj je prvi put u Dubaiju sa Bilom bio "najbolji period u životu", ali tvrdi da se odnos promenio tokom drugog putovanja.

Ona navodi da je počeo da je kontroliše i da je postao nasilan i da joj je kupio kartu u jednom smeru, što ju je uznemirilo i navelo na razmišljanje o povratku kući.

Prema njenim navodima, posle večeri u baru "Mekafertis" u selu Džumajra, muškarac je bio pod uticajem alkohola, napao je u automobilu, a zatim nastavio napad i u stanu. Njena porodica tvrdi da ih je kontaktirala u panici nakon što je više puta udarena.

U želji da napusti UAE, organizovala je povratni let uz pomoć prijatelja i vratila se u stan samo da uzme pasoš. Porodica navodi da je plakala i molila da joj vrati pasoš, nakon čega je ponovo napadnuta i udarena u lice.

Bruk tvrdi da se uplašila za svoj život i da je, posegnuvši za kuhinjskim nožem, delovala u samoodbrani. Uhapšena je u ranim satima 22. juna i optužena za ubistvo nakon što je zaustavljena na aerodromu u Dubaiju.

Ubijeni Bil Trebi Foto: Instagram

- Nakon što se vratila u Dubai drugi put, njihov odnos se jasno promenio. Dan pre incidenta nije bila kao inače. Bila je tiša, ne kao obično vesela i nasmejana, ali mi nije rekla razlog. Te večeri su otišli u bar u Dubaiju. Kada sam razgovarala s njom odmah nakon incidenta, bila je potpuno prestravljena. Nikada nisam videla svoju ćerku toliko uplašenu. Nekontrolisano je plakala. Videla sam da joj je jedno oko jako nateklo i da se zatvara. Kao majka, veoma sam zabrinuta za njeno stanje. Devojka sa kojom sam razgovarala te noći bila je potpuno prestravljena. Verujem da je očajnički pokušavala da se vrati kući i pobegne od onoga što joj se dogodilo - rekla je njena majka Tereza.

Rada Stirling tvrdi da je slučaj deo šireg obrasca u kojem se influenserke navodno dovode u Dubai pod izgovorom luksuza, a zatim izlažu nasilju.

- Međunarodne organizacije i policijske agencije dokumentovale su slučajeve u kojima su žene regrutovane pod lažnim obećanjima u svrhu eksploatacije, uključujući trgovinu ljudima. Oni koji su bliski Bruk postali su sve zabrinutiji da je možda bila dovedena u Dubai pod lažnim izgovorima u svrhu eksploatacije. Pozivamo da se Bruk pusti uz kauciju dok traje istraga. Vlasti moraju istražiti njene navode jednako ozbiljno kao i optužbe protiv nje.

Stirling je dodala da je više svedoka primetilo vidljive povrede odmah nakon incidenta.