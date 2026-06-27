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Pogubljenje smrtonosnom injekcijom od tri leka izvršeno je na Floridi nad 74-godišnjim zatvorenikom, koji je time postao najstarija osoba pogubljena u modernoj istoriji ove savezne države od 1924. godine, kada se vodi zvanična evidencija.

Pre egzekucije izrazio je žaljenje, prenosi AP.

Muškarac je 1992. godine osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva supruge i napada na njenog maloletnog sina, koji je pokušao da je zaštiti tokom napada. Dečak je tom prilikom uspeo da pobegne i potraži pomoć.

Prema navodima iz slučaja, napad je započeo kada je suprugu udario peglom i ciglom, a potom je, nakon što je tinejdžer pokušao da ga zaustavi, zapretio nožem. Nakon toga dečak je pobegao sa lica mesta.

Kada je policija stigla u kuću, zatekla je ženu sa više ubodnih rana u grudima.

Tokom postupka odbrane, advokati su tvrdili da osuđeni ima ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući bolest jetre, i da bi izvršenje smrtne kazne u njegovim godinama predstavljalo okrutno i neuobičajeno kažnjavanje.

Na Floridi se 14. jula očekuje još jedno izvršenje smrtne kazne nad 74-godišnjim muškarcem, osuđenim za ubistvo žene nakon što ju je upoznao na proslavi Nove godine 1982. godine.

Najstarija osoba ikada pogubljena u Sjedinjenim Američkim Državama bio je Volter Leroj Mudi mlađi (83), koji je poslao pismo-bombu tokom talasa terora na jugu zemlje, usmrtivši saveznog sudiju i advokata za građanska prava.