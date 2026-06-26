u toku je bitka sa vremenom

u toku je bitka sa vremenom

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U dva razorna zemljotresa koja su juče pogodila Venecuelu, za sada je poginulo najmanje 235 ljudi, a povređeno ih je najmanje 4.300. Više od 50.000 ljudi vode se kao nestali. Jedna od spašenih je Venecuelanka koja je odmah po spasavanju dala izjavu za TV ekipu.

Grasijela Mora bila je pri svesti dok su je pripadnici hitnih službi i volonteri izvlačili iz ruševina srušene zgrade u La Gvairi.

- Kad je zemljotres počeo, uhvatila sam se za dovratak koliko sam god mogla, toliko jako da sam slomila prst - rekal je ona.

Govoreći pred kamerom nekoliko trenutaka nakon spasavanja, dok je još bila na nosilima, rekla je da se držala za dovratak "sve dok se svi spratovi nisu urušili".

- A onda sam videla ruku i uhvatila je - kaže.

Meksički spasioci sleteli u Venecuelu

Meksikoje najnovija zemlja koja je ponudila pomoć Venecueli, čije stanovništvo pokušava da se oporavi od zemljotresa.

Vršiteljka dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigezobjavila je snimak dolaska desetina spasilaca, od kojih su neki stigli sa psima na aerodrom kako bi se pridružili operacijama spasavanja.

I druga latinoamerička zemlja, Salvador, tokom noći je poslala svoje osoblje u Venecuelu.

Evropske zemlje pripremaju humanitarnu pomoć

Švajcarskaje saopštila da je u Venecuelu poslala desetine svojih stručnjaka kako bi pomogli u suočavanju sa humanitarnom krizom u toj zemlji.

Švajcarski spasilački tim, koji uključuje 80 stručnjaka, osam potražnih pasa i 18 tona opreme za spasavanje, radiće sa lokalnim vlastima na potrazi za žrtvama zatrpanim pod ruševinama.

Istovremeno se u vazduhoplovnoj bazi Vunstorf u nemačkoj saveznoj pokrajini Donja Saksonija priprema transportni avion. Gotovo 50 pripadnika nemačke Savezne agencije za tehničku pomoć trebalo bi uskoro da otputuje u Venecuelu.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Spasioci su u trci s vremenom

Mnogi Venecuelanci u pogođenim područjima drugu noć provode na ulicama dok spasioci nastavljaju potragu za nestalima.

Pogođeni stanovnici nemaju gde da odu nakon što su im domovi sravnjeni sa zemljom u La Gvairi, Karakasu i okolnim područjima. Mnogi drugi su zarobljeni pod ruševinama.

Istorijski gledano, prvih 48 do 72 sata nakon zemljotresa smatra se "zlatnim" periodom za pronalaženje ljudi koji su zatrpani živi.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Ukinuta zabrana "Iksa" u Venecueli

Čini se da je venecuelanska vlada nakon zemljotresa ublažila ograničenja korišćenja društvenih mreža za svoje građane.

Neki građani su mogli da koriste platformu "Iks" Ilona Maska, koja je bila blokirana skoro dve godine nakon dekreta koji je u avgustu 2024. potpisao tadašnji lider Nikolas Maduro.

Do toga je došlo nakon što su zvaničnici Ujedinjenih nacija u Venecueli pozvali vladu da ublaži ograničenja kako bi ljudi nakon zemljotresa mogli da pristupe informacijama koje mogu da spasu živote.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Starlink, Maskova kompanija za satelitski internet, sinoć je saopštila da će korisnicima u Venecueli omogućiti besplatne usluge tokom jednog meseca.