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Ilja Traber, zvani "Antikvar", je do nedavno smatran nedodirljivim čovekom u Rusiji. Svi u Sankt Peterburgu su znali da je sedamdesetpetogodišnjak bio kum mafije, povezan sa moćnim klanom Tambovskaja-Mališevskaja.

Ali njegova dugogodišnja veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom do sada ga je štitila od istrage o brojnim sumnjivim poslovima.

Ilja Traber Foto: Youtube/Dmitry Kolezev

To više nije slučaj. Trabera je 17. juna uhapsila ruska obaveštajna služba FSB, i prebačen je u Moskvu, gde ga je sud optužio za ubistvo sa predumišljajem i trgovinu oružjem. Određen mu je pritvor od dva meseca.

Uhapšen je zato što je, navodno, 2020. godine naredio ubistvo biznismena i političara Aleksandra Petrova, svog poslovnog partnera, koga je snajperista pogodio dok je izlazio iz saune vile u Viborškoj oblasti, na granici sa Finskom.

Ovo hapšenje baca novo svetlo na tekuću borbu unutar ruskih elita.

Istraga o slučaju Petrov je bila u "fioci" pet godina. Ali nagli preokret događaja poslednjih dana pokreće seriju pitanja o padu visokorangiranog kriminalca, koji je do nedavno smatran nedodirljivim.

Kako piše Korijere dela Sera, jedino je sigurno - da je njegovo hapšenje odobrio lično Putin.

Vladimir Putin Foto: Anastasia Barashkova / AFP / Profimedia

- Niko u FSB-u ne bi mogao doneti takvu odluku bez Putinovog odobrenja - kaže Olga Romanova, stručnjak za ruski zatvorski sistem, i dodaje da "to šalje jasnu poruku predstavnicima ruske elite: prijateljstvo i zaštita Vladimira Putina nije večna".

Traber je bio među gostima na Putinovoj rođendanskoj zabavi 2016. godine, a fotografija snimljena tamo je poslednja na kojoj se vide zajedno. 2021. godine, jedna od Traberovih kompanija je imala koristi od programa javnog finansiranja koje je odobrila Moskva.

Odnos kuma iz Sankt Peterburga sa Putinom datira iz 1990-ih, ere Divljeg "istoka", kada je, nakon što je napustio sovjetsku podmorničku flotu, Ilija Traber pronašao posao u baru u gradu na Nevi.

Počeo je da zarađuje veliki novac prodajući antikvitete iz carskog doba, koji su u to vreme preplavili ulične pijace gradova raspadajućeg SSSR-a.

Ilja Traber Foto: Youtube/Dmitry Kolezev

Imao je sreće da je među njegovim najvernijim mušterijama bila Ljudmila Narusova, supruga tadašnjeg gradonačelnika Anatolija Sobčaka. Ubrzo je Traber od grada dobio monopol na prodaju antikviteta za ceo Sankt Peterburg: svi su ga zvali "antikvar", nadimak koji ga i danas prati.

U stvarnosti, njegova ambicija nije imala granica: povezivanjem sa krimi-klanom Tambovskaja-Mališevska, ciljao je da kontroliše luku, posebno naftne terminale. Bio je to krvavi rat, koji je često rešavan vatrom iz "kalašnjikova".

Među žrtvama su bili šef carine i gradski menadžer za privatizaciju, Mihail Manevič, obojica izrešetani. Godine 1997, Traber je dobio svoju bitku. Zvanično, novi vlasnik svih lučkih sredstava bila je kompanija OBIP sa sedištem u Lihtenštajnu, među čijim osnivačima je bio i Traber.

Italijanski list spekuliše da je ulogu u celoj "operaciji" imao i Putin, koji je tada ostvario važne veze sa ljudima sa obe strane zakona.

Sankt Peterburg Foto: Profimedia

Činjenica je da je već 1996. godine Traber dobio ekskluzivno pravo da snabdeva gorivom aerodrom Pulkovo. I u narednim godinama, njegov portfolio je rastao, stičući naftne terminale na severozapadu Rusije, brodogradilišta...

U vreme hapšenja, pre nedelju dana, Traber je i dalje bio jedan od najvećih akcionara naftnog terminala u Sankt Peterburgu, koji je postao predmet nemilosrdne borbe za kontrolu.

Prema rečima Romana Badanina, istraživačkog novinara u egzilu, "Antikvar" se sukobio sa nekim ljudima koji su još "nedodirljiviji" od njega.

Konkretno, sa Sergejem Vasiljevim, čija je porodica suvlasnik terminala, a posebno sa Igorom Sečinom, izvršnim direktorom Rosnjefta i Putinovim prijateljem. Obojica, uz podršku vlade, žele da povrate kontrolu nad celim lučkim sistemom na severozapadu koji je postao ključan za obezbeđivanje izvoza ruske nafte preko "flote u senci".