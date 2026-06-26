PROGLAŠENO VANREDNO STANJE NA KRIMU! U toku je EGZODUS Rusa, veliki broj vozila u dugoj koloni želi da napusti poluostrvo, ljudi u suzama! (FOTO/VIDEO)
Sergej Aksjonov, predstavnik ruskih vlasti i administracije na Krimu proglasio je vanredno stanje na poluostrvu zbog novonastale situacije - sve češćih udara dronovima i nestašice goriva i ostalih potrepština.
- Poštovani stanovnici Krima, od danas u 13 časova u Republici Krim uvodi se vanredno stanje. Ovaj režim uvodi se u koordinaciji sa guvernerom Sevastopolja Mihailom Razvožajevim i gradom Sevastopoljem, i biće primenjivan zajednički i sinhronizovano. Ovaj režim uvodi se radi regulisanja finansijskih, kreditnih, ugovornih i drugih odnosa - rekao je Sergej Aksjonov.
Prema njegovim rečima, pravni režim vanrednog stanja "omogućava najbrže rešavanje zadataka povezanih sa obezbeđivanjem stabilnog funkcionisanja svih sektora od kojih zavisi normalno snabdevanje stanovništva osnovnim uslugama".
Prema dokumentu koji je Aksjonov objavio, vanredno stanje uvodi se od 26. juna i ostaje na snazi do daljeg.
Kriza sa gorivom u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom Rusije u Ukrajini produbljuje se usled nastavka ukrajinskih napada na naftne rafinerije.
Nakon dužeg perioda bez javnih istupa, ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vladi i Ministarstvu odbrane Rusije da "preduzmu mere kako bi posledice napada Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu bile svedene na nulu".
Prema snimcima koji kruže na društvenim mrežama, veliki broj ljudi nastoji da napusti Krim.
Navodno više od 1.800 vozila čeka u kolonama kako bi napustilo poluostrvo, nakon što su ruske vlasti zbog upozorenja na vazdušne napade tokom noći na šest sati potpuno obustavile saobraćaj preko Krimskog mosta.
U jednoj objavi na "Iksu" može se videti devojka u suzama, a iznad natpis: "Ruski okupatori napuštaju okupirani Krim."
- Uopšte ne znam šta da radim. Zapravo, tačno znam šta treba da uradim, znam šta treba da uradim. Verovatno treba da spakujem stvari i odem - kaže uplakana mlada žena, što dodatno oslikava haotičnu situaciju koja vlada na Krimu posle talasa novih ukrajinskih udara i objave vanrednog stanja.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)