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Sergej Aksjonov, predstavnik ruskih vlasti i administracije na Krimu proglasio je vanredno stanje na poluostrvu zbog novonastale situacije - sve češćih udara dronovima i nestašice goriva i ostalih potrepština.

1/8 Vidi galeriju Proglašeno vanredno stanje na Krimu Foto: Printscreen X

- Poštovani stanovnici Krima, od danas u 13 časova u Republici Krim uvodi se vanredno stanje. Ovaj režim uvodi se u koordinaciji sa guvernerom Sevastopolja Mihailom Razvožajevim i gradom Sevastopoljem, i biće primenjivan zajednički i sinhronizovano. Ovaj režim uvodi se radi regulisanja finansijskih, kreditnih, ugovornih i drugih odnosa - rekao je Sergej Aksjonov.

Prema njegovim rečima, pravni režim vanrednog stanja "omogućava najbrže rešavanje zadataka povezanih sa obezbeđivanjem stabilnog funkcionisanja svih sektora od kojih zavisi normalno snabdevanje stanovništva osnovnim uslugama".

Prema dokumentu koji je Aksjonov objavio, vanredno stanje uvodi se od 26. juna i ostaje na snazi do daljeg.

Kriza sa gorivom u Rusiji i na teritorijama pod kontrolom Rusije u Ukrajini produbljuje se usled nastavka ukrajinskih napada na naftne rafinerije.

Nakon dužeg perioda bez javnih istupa, ruski predsednik Vladimir Putin naložio je vladi i Ministarstvu odbrane Rusije da "preduzmu mere kako bi posledice napada Oružanih snaga Ukrajine na infrastrukturu bile svedene na nulu".

Prema snimcima koji kruže na društvenim mrežama, veliki broj ljudi nastoji da napusti Krim.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napada na Moskvu i ruski napad na Kijev Foto: screenshot X

Navodno više od 1.800 vozila čeka u kolonama kako bi napustilo poluostrvo, nakon što su ruske vlasti zbog upozorenja na vazdušne napade tokom noći na šest sati potpuno obustavile saobraćaj preko Krimskog mosta.

U jednoj objavi na "Iksu" može se videti devojka u suzama, a iznad natpis: "Ruski okupatori napuštaju okupirani Krim."