Mali avion udario je u zgradu od 109 spratova u pekingu, što je dovelo do velike evakuacije
UZBUNA U KINESKOJ PRESTONICI
AVION UDARIO U NAJVIŠU ZGRADU U PEKINGU! Zakucao se u neboder visok 520 metara, a onda pao na zemlju, pokrenuta je HITNA evakuacija! (VIDEO)
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Avion je oko 18 časova po lokalnom vremenu udario u CITIC Tower u Pekingu. Od siline udara razbijena su dva prozora na zgradi, dok se letelica potpuno raspala. Na šokantnim snimcima vide se delovi aviona koji padaju na tlo.
Gust dim dizao se sa prizemlja zgrade, gde su ostaci letelice bili razbacani. Za sada nije poznato koliko ima poginulih i povređenih.
Dramatične fotografije prikazuju veliku rupu na bočnoj strani nebodera, koji je ujedno i najviša zgrada u Pekingu.
Ovaj supervisoki neboder nalazi se u centralnom poslovnom distriktu pekinškog okruga Čaojang.
Zgrada, poznata i kao China Zun, visoka je oko 520 metara.
(Kurir.rs/The Sun)
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