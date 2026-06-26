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Rusija i Ukrajina sprovele su razmenu ratnih zarobljenika po formuli "160 za 160", saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"160 ruskih vojnika je vraćeno sa teritorije koju kontroliše kijevski režim. U zamenu, prebačeno je 160 ratnih zarobljenika Oružanih snaga Ukrajine", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Dodaje se da su vraćeni ruski vojnici sada u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova.

Kao i tokom prethodnih faza, Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore za povratak ruskih vojnika iz ukrajinskog zarobljeništva.

Prethodna velika razmena uspešno je obavljena početkom juna, kada je zamenjeno 185 za 185 vojnika.