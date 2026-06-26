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Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na oko 589, a povređeno je nešto manje od 3.000, saopštila je u petak privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Ona je takođe rekla da je vlada odlučila da uvede vojnu upravu u državi La Gvaira nakon zemljotresa. Rodrigez je proglasila vanredno stanje ubrzo pošto su dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale pogodila zemlju u sredu u 18:04 časova po lokalnom vremenu.

Dva zemljotresa za 39 sekundi

Prvi zemljotres se dogodio na dubini od 21,9 km, oko 200 km zapadno od Karakasa. Usledio je drugi zemljotres na dubini od 10 km, zabeležen 39 sekundi kasnije, 45 km udaljenosti, a zatim i dvadeset naknadnih potresa, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Najteže pogođeno područje je La Gvaira, severno od glavnog grada Karakasa, gde se nalaze oštećeni međunarodni aerodrom Maikvetija, koji je zatvoren, i priobalni grad Katija la Mar, gde se srušilo nekoliko zgrada. Dok se potraga za preživelima u ruševinama zgrada nastavlja u petak, mobiliše se međunarodna pomoć.

Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

SAD šalju brodove, avione i 150 miliona dolara.

Sjedinjene Države su obećale „značajan“, „brz i efikasan“ odgovor, prema rečima državnog sekretara Marka Rubija. Stejt department je takođe najavio slanje spasilaca i isplatu 150 miliona dolara pomoći. Američka vojska je najavila da će rasporediti ratne brodove, avione i helikoptere kako bi podržala akcije spasavanja.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihterove skale bio je najjači koji je pogodio Venecuelu od 1900. godine. Venecuela je zemlja sa skoro 30 miliona stanovnika čija je ekonomija godinama u krizi.

Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Strahuje se da su hiljade mrtve

Strahuje se da su hiljade Venecuelanaca poginule u dva zemljotresa. Američki geološki zavod, koristeći prediktivno modeliranje za procenu broja žrtava, saopštio je da je broj žrtava verovatno u hiljadama, sa značajnom šansom da pređe 10.000.

Veb-sajt za praćenje nestalih, koji su postavili lideri opozicije, od kojih mnogi žive van Venecuele, navodi više od 24.000 nestalih do 10:40 časova po lokalnom vremenu.

Kurir.rs/Agencije

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