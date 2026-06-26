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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u petak je nazvao nedavne izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je na prošlogodišnjem samitu na Aljasci negirao postojanje sporazuma o Ukrajini između Moskve i Vašingtona, „neukusnim“.

U pisanoj izjavi ministarstva, odgovarajući na upit medija, Lavrov je izneo detalje razgovora sa američko-ruskog samita održanog u Ankoridžu u avgustu prošle godine, kojem su prisustvovali predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp.

Lavrov: Predlozi su prihvaćeni, neukusno je to poricati

Lavrov je objasnio da je nekoliko dana pre samita, specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof stigao u Moskvu sa Trampovim predlozima, a Putin se obavezao da će svoj odgovor predstaviti na Aljasci.

Prema Lavrovljevim rečima, predlozi su na samitu razmatrani tačka po tačka, a posle svakog od njih, Putin je, u prisustvu Trampa i Rubija, pitao Vitkofa da li je tačno preneo ideje iznete u Moskvi. Vitkof je, tvrdi Lavrov, na svako pitanje odgovorio potvrdno, čime je doveo u pitanje Rubiove tvrdnje da su na Aljasci izneti samo predlozi.

Foto: Printskrin društvene mreže

„Ako jedna strana, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države, predstavi svoje predloge za rešenje krize, a druga strana se složi sa njima, onda je tvrdnja da sporazum nije postignut, blago rečeno, donekle neukusna“, rekao je Lavrov.

Rubio: Predlog da, dogovor ne

Lavrovljeva izjava usledila je dan nakon što je Rubio snažno negirao da je postignut bilo kakav sporazum između Moskve i Vašingtona. „Predlog je dat na Aljasci, ali nije bilo dogovora. Da je dogovor postignut, rat bi već bio završen“, rekao je Rubio u četvrtak.

Ruski zvaničnici su poslednjih dana optužili SAD da se udaljavaju od onoga što nazivaju „sporazumom“ postignutim na Aljasci. Ranije ove nedelje, sam Lavrov je tvrdio da SAD izgleda napuštaju svoju ulogu „objektivnog posrednika“ i umesto toga sprovode politiku „povećanja pritiska sankcija na Rusiju“.

Ruski ministar je takođe zatražio „pojašnjenje“ u vezi sa ulogom SAD kao posrednika u ratu. Američki državni sekretar još nije komentarisao najnovije izjave Sergeja Lavrova.