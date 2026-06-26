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Ujedinjene nacije su izrazile zabrinutost zbog broja ljudi koji su preminuli u pritvoru američkih imigracionih službi, koji prema zvaničnim podacima iznosi 18.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk pozvao je na „neposredne, nezavisne, nepristrasne i efikasne istrage svih smrtnih slučajeva u pritvoru ICE (Imigraciona i carinska služba)“.

„Oni koji su prekršili zakon moraju biti pozvani na odgovornost, a prava porodica žrtava na istinu, pravdu, reparacije i garancije neponavljanja moraju biti poštovana“, rekao je on. U prvih pet meseci ove godine, 18 ljudi je umrlo u pritvoru agencije, rekao je Tirk, pozivajući se na zvanične podatke ICE.

Nedostatak transparentnosti

Prošle godine, taj broj je bio 33, a 11 ljudi je izgubilo život 2024. godine. Turk je kritikovao nedostatak transparentnosti u vezi sa okolnostima smrti. One su se dogodile u kontekstu masovnog širenja sistema za pritvor imigranata u Sjedinjenim Državama, rekao je.

Foto: PAUL RATJE / AFP / Profimedia

Najnoviji zvanični podaci pokazuju da ICE trenutno drži preko 60.000 ljudi u pritvoru, u odnosu na procenjenih 40.000 na početku 2025. godine. Postoje planovi da se kapacitet pritvora poveća na 90.000 do kraja 2026. godine, prema podacima Kancelarije UN za ljudska prava (OHCHR).

Ozbiljna zabrinutost

Visoki komesar je takođe izrazio zabrinutost zbog izveštaja o samici pritvorenika, što dugoročno može predstavljati okrutno, nehumano i ponižavajuće postupanje. „Svi ovi faktori pogoršavaju ranjivost i izazivaju ozbiljnu zabrinutost“, rekao je Tirk.

Kontroverzna agencija ICE je u centru pažnje od početka drugog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, koji sprovodi strogu antiimigracionu politiku. Racije službenika ICE, od kojih su neki bili maskirani, pogodile su migrante u gradovima kojima uglavnom upravljaju demokratski zvaničnici.