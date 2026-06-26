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Kremlj je saopštio da će razmotriti video-snimak koji se proširio internetom, a na kojem vojni veteran upućuje apel predsedniku Vladimiru Putinu, optužujući ruske komandante u Ukrajini da muče i ubijaju vojnike koji odbijaju da izvrše "samoubilačke naredbe".

Portparol Dmitrij Peskov rekao je da Kremlj za sada nije video apel objavljen na Instagramu, ali je naveo da on sadrži "čudne izraze".

Objava veterana Aleksandra Lunina, koji nije izneo dokaze niti imenovao navodne žrtve ili počinioce, prikupila je više od 12 miliona pregleda u 24 sata. Instagram je zabranjen u Rusiji i može mu se pristupiti samo putem VPN-a.

Pre njegovog apela, većina Rusa nije čula za Lunina, koji živi u Voronješkoj oblasti. Nije poznato da li se obraća Putinu samoinicijativno ili, kako tvrdi, u ime drugih vojnika.

U videu, Lunin tvrdi da se hiljade ruskih vojnika koji se bore u Ukrajini drže u jamama jer su odbili da izvrše "glupa i samoubilačka naređenja" ili zato što nisu želeli da predaju novac svojim komandirima.

Navodi i da se takvi vojnici navodno muče i ubijaju, dok se njihova smrt prikazuje kao nestanak u borbi.

Lunin se u videu pojavljuje u maskirnoj uniformi sa brojnim odlikovanjima i poručuje da će vojska okrenuti oružje ka Kremlju ako ga Putin uskoro ne primi na televizijski preneseni sastanak.

Na pitanje novinara o snimku, Peskov je rekao da su upoznati sa postojanjem apela, ali da ga još nisu pogledali i ne žele da ga komentarišu.

"Na osnovu onoga što ste rekli, deluje da sadrži prilično čudne izraze, pa ga moramo najpre pogledati", naveo je Peskov.