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Spasilačke ekipe se trkaju sa vremenom dok pretražuju ruševine tražeći preživele nakon što su dva snažna zemljotresa pogodila Venecueluu blizini prestonice.

Broj žrtava u zemljotresima porastao je na 920, rekao je Horhe Rodrigez, predsednik Narodne skupštine Venecuele. Oko 50.000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo.

U svom tom haosu, jedna majka se porodila ispod ruševina srušene zgrade u Venecueli, koju je uništio niz razornih zemljotresa.

Pojavio se video snimak na kojem se vidi žena kako leži na dasci na zemlji, okružena ljudima u mraku. Druga žena joj pomaže da se porodi i na svet joj donosi plačuću bebu.

Žena koja je porodila bebu je zatim kleknula i uvila novorođenče, dok su drugi okupljeni pokrivali majku ćebadima.

Više od 250 zgrada se srušilo nakon takozvanih dvostrukih zemljotresa - dva potresa koja su se dogodila jedan za drugim u razmaku od samo 39 sekundi. Prvi potres je bio jačine 7,2, drugi 7,5. Hiljade ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina.

Prema zvaničnim podacima, potvrđeno je da je 589 ljudi poginulo, 2.980 povređeno, a 57.000 se vodi kao nestalo. Međutim, Američki geološki zavod procenjuje da je u katastrofi moglo poginuti i do 10.000 ljudi.