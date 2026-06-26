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Mlada majka poginula je u Venecueli dok je spasavala ćerku tokom razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju.

Supruga fudbalera Ektora Bela je preminula. Spasioci i dalje pretražuju ruševine nakon što su u dva snažna zemljotresa u blizini glavnog grada Karakasa u sredu poginulo gotovo hiljadu ljudi, a povređeno skoro 3.000, javlja BBC.

Fudbaler Ektor Beljo potvrdio je na Instagramu da je njegova supruga Andrea, kako su je identifikovali venecuelanski mediji, spasila život njihovoj ćerki.

Prema dostupnim informacijama, devojčica Alana ima oko godinu i po dana. Godine njene majke Andree nisu zvanično potvrđene. Na društvenim mrežama se pominje da je imala 27 godina, ali ovu informaciju još uvek nisu potvrdili pouzdaniji izvori.

Foto: Instagram

Andrea je poginula kada se zgrada u kojoj je bila sa ćerkom srušila tokom zemljotresa. Prema izveštajima lokalnih medija, ona je pokrila devojčicu svojim telom u trenutku urušavanja, spasivši joj život. Dete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.

„Reći ću joj kako si je spasila, ljubavi moja. Kako si dala svoj život za našu ćerku, kako si bila hrabra žena koja je nikada nije ostavila čak ni u njenim poslednjim trenucima“, napisao je Belo u objavi. Belo je otputovao u Karakas, gde je njegova ćerka hospitalizovana.

„Moja ćerka i njena tetka su dobro, neće biti puštene danas - ostaju u bolnici. Hvala vam puno na podršci u ovom ogromnom bolu“, objavio je u petak uveče.

Foto: Instagram

U jednoj objavi se pitao: „Kako da objasnim našoj ćerki da si izgubila život da bi spasila njen, a ja nisam bio tu da bilo šta učinim? Kako da joj to objasnim? Daj mi snage“. U drugoj je napisao da je ostao „potpuno sam“ sa ćerkom.

Pronađeno ispod ruševina

Smrt njegove supruge potvrdila je i lokalna organizacija za promociju fudbala Kumana de Kampeones. „Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je partner fudbalera Ektora 'Kike' Belja pronađen mrtav u ruševinama. Međutim, njihova ćerka je preživela rušenje zgrade u kojoj je porodica živela“, rekli su. Vest je objavio i američki medij na španskom jeziku Univižn.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Među žrtvama i dva mlada fudbalera

Broj žrtava zemljotresa nastavlja da raste, a među identifikovanim žrtvama su dva fudbalera, potvrdili su njihovi klubovi i Venecuelanski fudbalski savez (FVF).

Fudbalski klub Karakas objavio je da je njihov igrač do 18 godina, Razan Sija, preminuo zajedno sa članovima porodice u njihovom domu u La Gvairi. „Njegova radost, posvećenost i zajedništvo pratiće nas na svakom koraku u klubu“, navodi se u saopštenju kluba na društvenim mrežama.

Viktor Palasios je ostavio „neizbrisiv trag“ na akademiji Sport San Agustin, napisao je klub iz Karakasa na Instagramu. „Nema dovoljno reči da izrazimo bol koji osećamo zbog njegovog odlaska“, dodali su. Fudbalski savez Venecuele takođe je objavio njegovu smrt, navodeći da je igrao za Maritimo de La Gvaira.

Foto: Instagram

Umrla majka bivše Mis Venecuele

Bivša Mis Venecuele, Žizel Rejes, objavila je na Instagramu da je njena majka preminula nakon što su zemljotresi izazvali „potpuno urušavanje“ njene zgrade u La Gvairi.

Rejes je rekla da je njena majka, čije ime nije otkrila, preminula od srčanog udara izazvanog šokom i posledicama zemljotresa. Vest joj je saopštila medicinska sestra koja se brinula o njoj i koja je spašena iz ruševina.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Potvrđene i strane žrtve

Među poginulima su četvoro španskih državljana, dok se 106 još uvek vodi kao nestalo, javili su španski mediji, pozivajući se na svoje ministarstvo spoljnih poslova.

Vlade Portugala i Brazila potvrdile su da su jedan portugalski i dva brazilska državljanina poginuli. Portugalski predsednik Antonio Žoze Seguro poslao je „poruku solidarnosti“ venecuelanskom narodu i portugalskim građanima koji žive u Venecueli.