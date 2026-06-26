OD DRAGULJA DO SIMBOLA PROPASTI Putin je danas doživeo jedan od najtežih udaraca: "Najveći strateški trofej postaje kritična tačka"
Krim je dugo bio dragulj u Putinovoj kruni i najvidljiviji simbol njegove ambicije da obnovi rusku moć nakon raspada Sovjetskog Saveza. Gubitak uticaja nad bivšim sovjetskim teritorijama i u mnogim slučajevima njihovo svrstavanje sa Zapadom ostali su stalna nelagoda za bivšeg oficira KGB-a.
Ipak, kampanja koju je pokrenuo da preokrene taj trend sada deluje sve neodrživije. Putinova pozicija izgleda ranjivija nego ikada od početka invazije, a znake pada postaje nemoguće ignorisati. Pritisak više nije ograničen samo na bojno polje.
I Moskva na udaru
U Moskvi, ukrajinski dronovi i rakete demonstriraju sposobnost da udaraju duboko u Rusiju sa sve većom redovnošću, otkrivajući slabosti u vazdušnoj odbrani Kremlja. U međuvremenu, na Krimu, nekada prosperitetna crnomorska turistička destinacija sada je puna stanovnika i turista koji žele da odu. Ono što je predstavljeno kao najveći strateški trofej Rusije počinje da liči na obavezu.
Proglašenje vanrednog stanja na Krimu danas bio je značajan politički i vojni udarac za Putina. Po prvi put, ruske vlasti su javno priznale ozbiljnost situacije na poluostrvu. Mere koje predstavljaju oblik vanrednog stanja podvlače obim izazova sa kojim se Kremlj suočava tamo.
Izveštaji o nestašici goriva, prekidima u snabdevanju strujom i rastućoj zabrinutosti civila slikaju region pod pritiskom. Sevastopolj, nekada ponosni dom ruske Crnomorske flote, doživeo je povlačenje te flote nakon ponovljenih ukrajinskih napada. Dugi redovi na rutama iz Krima sugerišu da mnogi stanovnici više ne vide poluostrvo kao bezbedno mesto za boravak.
Snabdevanje osnovnim stvarima kao što je gorivo za vozila sada je povremeno, zbog ukrajinskih napada dronova na „kopneni most“ kroz Donjeck i Lugansk. Krim je Kremlj nekada prikazivao kao veliku priču o uspehu Putinove strateške vizije. Danas rizikuje da postane najjasniji pokazatelj do sada da njegova takozvana "Specijalna vojna operacija" propada. Kada je Rusija nezakonito anektirala Krim 2014. godine, zapadne vlade su odgovorile sa ograničenom odlučnošću. Mnoge evropske nacije su nastavile da smanjuju svoje vojne kapacitete dok su uživale u blagodetima mirovne dividende nakon Hladnog rata.
Putin je dodatno ohrabren kada je Velika Britanija, delimično zahvaljujući Edu Milibandu, osujetila planove Velike Britanije i SAD da unište hemijski arsenal predsednika Asada nakon što je ubio 1.500 svojih ljudi smrtonosnim nervnim agensom sarinom. Putin je zaključio da Zapadu nedostaju ni volja ni sredstva da ospori njegove ambicije.
Kritična tačka
Taj doživljaj je pojačan nizom geopolitičkih kriza u kojima je zapadno odvraćanje izgledalo slabo ili nedosledno. Do trenutka kada je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Putin je izgleda očekivao još jedan prigušen odgovor. Umesto toga, Ukrajina se oduprla sa izuzetnom odlučnošću, uz podršku zapadne vojne pomoći koja je fundamentalno promenila tok sukoba.
Sa vojne perspektive, Krim ostaje kritičan. Ruske snage su se u velikoj meri oslanjale na poluostrvo kao logističko čvorište za snabdevanje trupa koje deluju na jugu Ukrajine i zapadno sidro za liniju sukoba.
Kako su ukrajinski udari poremetili rute kroz okupiranu teritoriju, Krim i Kerčki most postali su još važniji kao način snabdevanja ruskih snaga na Dnjepru. Ako Ukrajina može da nastavi da umanjuje sposobnost Rusije da koristi poluostrvo kao bezbednu bazu, posledice po ruske vojne operacije mogle bi biti duboke.
Strateška slika za Putina se stoga pogoršava. Čini se da nije u stanju da u potpunosti zaštiti ni Moskvu ni Krim, dve lokacije od ogromnog političkog i simboličkog značaja. Zapadni bezbednosni zvaničnici sugerisali su da bi njegova pozicija sada mogla biti krhkija nego ikada od Vagnerove pobune. Da li će se ta ranjivost pretvoriti u značajne političke promene ostaje neizvesno, ali nesumnjivo povećava pritisak na Kremlj da traži izlaz iz sve skupljeg sukoba.
Ukrajina pokazala odlučnost
Za Evropu i njene saveznike, ovo može predstavljati retku stratešku priliku. Ukrajina je pokazala izuzetne inovacije na savremenom bojnom polju, kombinujući tehnologiju, prilagodljivost i odlučnost da nadoknadi brojčane prednosti Rusije.
Pouka za zapadne vojske je jasna: Ukrajina se ne samo brani; ona preoblikuje savremeno ratovanje u realnom vremenu. Oni koji su zabrinuti zbog toga ko bi na kraju mogao da nasledi Putina trebalo bi da zapamte da je teško zamisliti lidera posvećenijeg ovom ratu od čoveka koji ga je pokrenuo. Rusija je pretrpela zapanjujuće gubitke u ljudstvu i opremi. Svako buduće rukovodstvo naslediće oslabljenu vojsku, napregnutu ekonomiju i stanovništvo koje je sve više pogođeno posledicama produženog sukoba.
Kurir.rs/Telegraph